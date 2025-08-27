fot. Millennium Films // Dynamite Entertainment Comics // Eclectic Pictures

Choć Czerwona Sonja podzieliła krytyków to i tak wielu widzów planuje obejrzeć nową wersję historii, w której w tytułowej roli występuje Matilda Lutz. Film trafi do streamingu już 29 sierpnia, dlatego w sieci pojawił się kolejny fragment promujący tę produkcję.

W klipie możemy zobaczyć kolejną konfrontację między Sonją a Drayganem (w tej roli Robert Sheehan), który wzywa na arenę nowego przeciwnika. Okazuje się nim potężny cyklop. Zobaczcie poniżej.

Czerwona Sonja i Conan Barbarzyńca w jednym filmie?

Niektórzy widzowie oraz krytycy mieli okazję już obejrzeć Czerwoną Sonję, stąd w sieci pojawiły się szczegółowe opisy wydarzeń. Poniższe informacje zdradzają zakończenie filmu, które sugeruje pojawienie się w ewentualnej kontynuacji Conana Barbarzyńcę. Jeśli nie chcecie zaspoilerować sobie wydarzeń, to nie czytajcie dalszej części newsa.

Kiedy Sonja i jej towarzysze uciekają z areny Draygana z niewielką pomocą gigantycznego cyklopa, zostają ostatecznie wytropieni i zaatakowani przez Annisię (Wallis Day) i jej armię. Sonja zostaje pokonana w walce przez przyszłą Cesarzową, która przebija ją nożem i zostawia na pewną śmierć. Sonja zostaje następnie "wskrzeszona" przez boginię Asherę i powraca z nową zaciekłością, by zniszczyć armię Draygana i uratować swój lud. Po wygranej bitwie Sonja postanawia wyruszyć w samotną podróż, aby zobaczyć więcej świata. Wspomina o miejscach i ludziach, których ma nadzieję spotkać, w tym o "potężnym barbarzyńskim królu Cymerii".

Na razie nie wiadomo czy powstanie druga część Czerwonej Sonji. Nie ma też żadnych informacji o nowym aktorskim projekcie dotyczącym Conana Barbarzyńcy.

Czerwona Sonja - zdjęcia

Czerwona Sonja - fabuła, twórcy

Pojmana. Skuta. Zmuszona do walki o przetrwanie. Czerwona Sonja musi przedrzeć się przez przesiąknięte krwią otchłanie imperium tyrana i zjednoczyć armię wyrzutków, by odzyskać wolność i pokonać Draygana oraz jego bezwzględną żonę, Mroczną Annisię.

Za reżyserię odpowiada MJ Bassett. Scenariusz napisała Tasha Huo.