Czerwona Sonja i Conan Barbarzyńca połączą siły? Wojowniczka kontra cyklop [WIDEO]
Czerwona Sonja w najbliższych dniach trafi do dystrybucji cyfrowej, ale już padają pytania czy powstanie kontynuacja historii, w której zasugerowano pojawienie się kultowej postaci.
Choć Czerwona Sonja podzieliła krytyków to i tak wielu widzów planuje obejrzeć nową wersję historii, w której w tytułowej roli występuje Matilda Lutz. Film trafi do streamingu już 29 sierpnia, dlatego w sieci pojawił się kolejny fragment promujący tę produkcję.
W klipie możemy zobaczyć kolejną konfrontację między Sonją a Drayganem (w tej roli Robert Sheehan), który wzywa na arenę nowego przeciwnika. Okazuje się nim potężny cyklop. Zobaczcie poniżej.
Czerwona Sonja i Conan Barbarzyńca w jednym filmie?
Niektórzy widzowie oraz krytycy mieli okazję już obejrzeć Czerwoną Sonję, stąd w sieci pojawiły się szczegółowe opisy wydarzeń. Poniższe informacje zdradzają zakończenie filmu, które sugeruje pojawienie się w ewentualnej kontynuacji Conana Barbarzyńcę. Jeśli nie chcecie zaspoilerować sobie wydarzeń, to nie czytajcie dalszej części newsa.
Kiedy Sonja i jej towarzysze uciekają z areny Draygana z niewielką pomocą gigantycznego cyklopa, zostają ostatecznie wytropieni i zaatakowani przez Annisię (Wallis Day) i jej armię. Sonja zostaje pokonana w walce przez przyszłą Cesarzową, która przebija ją nożem i zostawia na pewną śmierć. Sonja zostaje następnie "wskrzeszona" przez boginię Asherę i powraca z nową zaciekłością, by zniszczyć armię Draygana i uratować swój lud.
Po wygranej bitwie Sonja postanawia wyruszyć w samotną podróż, aby zobaczyć więcej świata. Wspomina o miejscach i ludziach, których ma nadzieję spotkać, w tym o "potężnym barbarzyńskim królu Cymerii".
Na razie nie wiadomo czy powstanie druga część Czerwonej Sonji. Nie ma też żadnych informacji o nowym aktorskim projekcie dotyczącym Conana Barbarzyńcy.
Czerwona Sonja - zdjęcia
Czerwona Sonja - fabuła, twórcy
Pojmana. Skuta. Zmuszona do walki o przetrwanie. Czerwona Sonja musi przedrzeć się przez przesiąknięte krwią otchłanie imperium tyrana i zjednoczyć armię wyrzutków, by odzyskać wolność i pokonać Draygana oraz jego bezwzględną żonę, Mroczną Annisię.
Za reżyserię odpowiada MJ Bassett. Scenariusz napisała Tasha Huo.
Źródło: sffgazette.com
