Reklama
placeholder

Czerwona Sonja i Conan Barbarzyńca połączą siły? Wojowniczka kontra cyklop [WIDEO]

Czerwona Sonja w najbliższych dniach trafi do dystrybucji cyfrowej, ale już padają pytania czy powstanie kontynuacja historii, w której zasugerowano pojawienie się kultowej postaci.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  czerwona sonja 
Conan Barbarzyńca red sonja klip conan wideo
Czerwona Sonja fot. Millennium Films // Dynamite Entertainment Comics // Eclectic Pictures
Reklama

Choć Czerwona Sonja podzieliła krytyków to i tak wielu widzów planuje obejrzeć nową wersję historii, w której w tytułowej roli występuje Matilda Lutz. Film trafi do streamingu już 29 sierpnia, dlatego w sieci pojawił się kolejny fragment promujący tę produkcję. 

Czytaj więcej: Czerwona Sonja - nowy klip i zbroja bikini w pełnej chwale. Widzowie i krytycy podzieleni

W klipie możemy zobaczyć kolejną konfrontację między Sonją a Drayganem (w tej roli Robert Sheehan), który wzywa na arenę nowego przeciwnika. Okazuje się nim potężny cyklop. Zobaczcie poniżej.

Czerwona Sonja i Conan Barbarzyńca w jednym filmie?

Niektórzy widzowie oraz krytycy mieli okazję już obejrzeć Czerwoną Sonję, stąd w sieci pojawiły się szczegółowe opisy wydarzeń. Poniższe informacje zdradzają zakończenie filmu, które sugeruje pojawienie się w ewentualnej kontynuacji Conana Barbarzyńcę. Jeśli nie chcecie zaspoilerować sobie wydarzeń, to nie czytajcie dalszej części newsa. 

Kiedy Sonja i jej towarzysze uciekają z areny Draygana z niewielką pomocą gigantycznego cyklopa, zostają ostatecznie wytropieni i zaatakowani przez Annisię (Wallis Day) i jej armię. Sonja zostaje pokonana w walce przez przyszłą Cesarzową, która przebija ją nożem i zostawia na pewną śmierć. Sonja zostaje następnie "wskrzeszona" przez boginię Asherę i powraca z nową zaciekłością, by zniszczyć armię Draygana i uratować swój lud.

Po wygranej bitwie Sonja postanawia wyruszyć w samotną podróż, aby zobaczyć więcej świata. Wspomina o miejscach i ludziach, których ma nadzieję spotkać, w tym o "potężnym barbarzyńskim królu Cymerii". 

Na razie nie wiadomo czy powstanie druga część Czerwonej Sonji. Nie ma też żadnych informacji o nowym aktorskim projekcie dotyczącym Conana Barbarzyńcy.

Czerwona Sonja - zdjęcia

Czerwona Sonja

arrow-left
Czerwona Sonja
fot. Millennium Films // Dynamite Entertainment Comics // Eclectic Pictures
arrow-right

Czerwona Sonja - fabuła, twórcy

Pojmana. Skuta. Zmuszona do walki o przetrwanie. Czerwona Sonja musi przedrzeć się przez przesiąknięte krwią otchłanie imperium tyrana i zjednoczyć armię wyrzutków, by odzyskać wolność i pokonać Draygana oraz jego bezwzględną żonę, Mroczną Annisię.

Za reżyserię odpowiada MJ Bassett. Scenariusz napisała Tasha Huo.

Źródło: sffgazette.com

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  czerwona sonja 
Conan Barbarzyńca red sonja klip conan wideo
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
Czerwona Sonja
Czerwona Sonja Przygodowy

Najnowsze

1 The Walking Dead: Daryl Dixon - 3. sezon
-

Nowe zdjęcia i klip z The Walking Dead: Daryl Dixon. 3. sezon to połączenia Tatooine z Don Kichotem

2 Planeta Singli 4: Wyspa
-

Polski hit wraca. Oto pierwszy zwiastun Planety Singli 4

3 Madame Web - box office: 100,5 milionów dolarów (budżet: 80-100 milionów dolarów)
-

Tych zdjęć z Madame Web nigdy nie widzieliśmy! Widok na superbohaterów zza kulis

4 Concord
-

Concord to cenna lekcja dla Sony? Szef PlayStation o głośnej porażce gry

5 Matriarch DC złoczyńca
-

Nowa przeciwniczka Wonder Women zachwyca: miecz, korona i potężne artefakty

6 Robert Downey Jr. - Ryan Reynolds
-

To nie Downey Jr. i Reynolds pokłócili się na planie hitu Marvela. Powód jest prosty

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e164

Moda na sukces

s38e155

Zatoka serc

s20e14

America’s Got Talent

s2025e168

Anderson Cooper 360

s11e07

The Amazing Race Canada

s2025e171

The Lead with Jake Tapper

s01e86

s05e05
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Gears of War: Reloaded

26

sie

Gra

Gears of War: Reloaded
Z krwi i ognia

27

sie

Książka

Z krwi i ognia
Wyjaśniamy morderstwa

27

sie

Książka

Wyjaśniamy morderstwa
Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness

27

sie

Książka

Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness
Metal Gear Solid Δ: Snake Eater

28

sie

Gra

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Patrick J. Adams
Patrick J. Adams

ur. 1981, kończy 44 lat

Aaron Paul
Aaron Paul

ur. 1979, kończy 46 lat

Ariana Greenblatt
Ariana Greenblatt

ur. 2007, kończy 18 lat

Sarah Chalke
Sarah Chalke

ur. 1976, kończy 49 lat

Peter Stormare
Peter Stormare

ur. 1953, kończy 72 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Na sygnale: kiedy premiera nowego sezonu serialu? Już wiadomo

3
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

4

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 260-264. Co się wydarzy?

5

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi zostali rodzicami po raz pierwszy

6

Tragedia w Sopocie. Transmisję przerwano, nie żyje Stanisław Soyka

7

Taką kwotę 'zabiera się' wygranym w Milionerach. Wiedzieliście o tym podatku?

8

Natalia Janoszek w Big Brotherze. Weszła już do domu Wielkiego Brata

9

Znani aktorzy reklamowali alkohol. Jest akt oskarżenia

10

Sydney Sweeney odniosła się do krytyki mydła o zapachu… wody po jej kąpieli

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV