Czerwona Sonja - Sacha Baron Cohen dostał propozycję roli. Kogo może zagrać?

The Illuminerdi to całkiem solidne źródło informacji w popkulturze, ale ich doniesienia nadal są plotką. Traktujcie ją więc z dystansem aż do potencjalnego potwierdzenia. Dziennikarze twierdzą, że producenci z Millennium Studios zaproponowali rolę Sachy Baronowi Cohenowi w filmie Czerwona Sonja. Miałaby być to główna rola męska postaci zwanej Kulan Gath, który zadebiutował w latach 70. w komiksie Marvel Comics o Conanie Barbarzyńcy (a później nawet pojawiał się m.in. w X-Menach). Jest on nieśmiertelnym, który ma moce magiczne naginania rzeczywistości. Dla Kulana będzie to debiut w wersji aktorskiej. Dziennikarze nie wiedzą, czy aktor przyjął rolę, ale są pewni, że propozycja została złożona.

Przypomnijmy, że Czerwona Sonja również pochodzi z komiksów Marvela o Conanie. Postać osiągnęła taką popularnością, że potem miała własne serie i na jednej z nich oparty jest film.

Za scenariusz odpowiada Tasha Huo, a Joey Soloway stoi za kamerą. Tytułową bohaterkę zagra Hannah John-Kamen, znana z filmu Ant-Man i Osa oraz serialu Killjoys.