Czerwone Zwoje Magii: premiera nowej książki ze świata Nocnych Łowców

Cassandra Clare zyskała rzesze czytelników za sprawą powieści osadzonych w uniwersum Nocnych Łowców. Ta seria fantasy stała się tak popularna, że doczekaliśmy się także ekranizacji w postaci filmu i serialu.

Na świat Nocnych Łowców składa się kilka serii powieściowych, na kartach których autorka wykreowała szereg postaci. I własnie jednej takiej parze, Magnusowi i Alecowi, poświęciła nową - pisaną razem Wesleyem Chu - serię.

Czerwone Zwoje Magii otwierają cykl Najstarsze Klątwy. Powieść ukazała się dzisiaj nakładem wydawnictwa We Need YA.

Poniżej znajdziecie opis i okładkę książki:

Źródło: We need YA

Najbardziej znane na świecie uniwersum Nocnych Łowców doczekało się porywającej serii o Magnusie i Alecu. Cassandra Clare powraca z opowieścią o parze shipowanej przez miliony czytelników!

Jedyne, o czym marzył Magnus Bane, to podróż po Europie z Alekiem Lightwoodem – Nocnym Łowcą, który wbrew przeciwnościom losu w końcu został jego chłopakiem. Jednak gdy tylko para zadomawia się w Paryżu, przybywa stary przyjaciel z wiadomościami o sławiącym demona kulcie zwanym Szkarłatną Ręką. Kult został lata temu założony przez Magnusa dla żartu, teraz pod nowym przywództwem dąży do wywołania chaosu na całym świecie. Magnus i Alec wyruszają w pogoń po Europie, aby wyśledzić Szkarłatną Rękę i ich nieuchwytnego nowego przywódcę, zanim zgrupowanie spowoduje więcej szkód. Magnus i Alec będą musieli zaufać sobie bardziej niż kiedykolwiek – nawet jeśli oznacza to ujawnienie tajemnic, które chcieli zatrzymać tylko dla siebie.