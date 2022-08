Człowiek kontra bestia - filmy wielkich starć ludzi z potworem

fot. Lauren Mulligan/Universal Pictures - © 2022 Universal Studios. All Rights Reserved.

Krwawe opowieści o pojedynkach człowieka z wynaturzonym stworzeniem, z których nigdy nikt nie wyszedł bez szwanku, to coś, co lubimy. Mocny dreszcz emocji, a przy tym ciekawe efekty mogą podrasować nawet najbardziej oklepaną fabułę, dzięki czemu taka produkcja pozostaje w pamięci na długo. Poza tym niespodziewane spotkanie czy to z niedźwiedziem ludożercą czy z wygłodniałym rekinem jest samo w sobie ekscytujące. Nic więc dziwnego, że bój na śmierć i życie istoty ludzkiej z bestią, to wciąż atrakcyjny wątek dla twórców filmowych. Nowość, którą już dziś będzie można przeżyć w salach kinowych to thriller o lwie ludojadzie, który grasując w rezerwacie w RPA, wyznaczył sobie na cel chodzące na dwóch nogach "mięso". Sam zwiastun Bestii zapowiedział gorące widowisko, więc być może film poszybuje na szczyt listy produkcji o wielkich starciach ludzkości z potworami. Zanim jednak do tego dojdzie, warto sobie przybliżyć inne dzieła w podobnym stylu.

Człowiek vs bestia: filmy walk z ludojadami

Kino prezentujące obfite w krew starcia ludzi z bestiami zadebiutowało już w tamtym wieku. Powstało wówczas wiele emocjonujących produkcji, a zainteresowanie tego typu tematyką wciąż nie słabnie. W poniższej galerii zebrane zostały prawdziwe klasyki, ale także filmy o mniejszej popularności. Sprawdźcie sami, z jakimi bestiami, przyszło człowiekowi walczyć na przestrzeni tych filmowych lat.