Człowiek Demolka 2 - Sylvester Stallone zapowiada kontynuację

Sylvester Stallone prowadzi na żywo na swoim Instagramie sesję Q&A, czyli pytań i odpowiedzi. W końcu ktoś zapytał go, czy jest szansa na film Człowiek Demolka 2. Nieoczekiwanie aktor potwierdził, że obecnie nad tym pracuje ze studiem Warner Bros. Twierdzi, że projekt wygląda fantastycznie.

Jest to dość zaskakująca nowina, ponieważ do tej pory nie słyszeliśmy o pracach nad filmem Człowiek Demolka 2. Stallone wyjawia tę informację podczas Q&A, jakby to było nic, a wygląda na to ekscytującą wieść dla fanów aktora i pierwszej części filmu science fiction.

Przypomnijmy, że Człowiek demolka miał swoją premierę w 1993 roku i dla wielu widzów jest to pozycja kultowa. Obok Stallone na ekranie widzieliśmy Wesleya Snipesa oraz Sandrę Bullock.

Czekamy na ewentualnie oficjalne ogłoszenie prac ze strony Warner Bros.