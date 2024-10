Człowiek w labiryncie: klasyczne SF powróci w nowym wydaniu

Vesper

Człowiek w labiryncie, powieść Roberta Silverberga, powstała pod koniec lat 60. XX wieku. Miała już wcześniej klika polskich wydań, teraz z kolei ukaże się w ramach Wymiarów.

Człowiek w labiryncie to powieść typowa dla swojej epoki. Mamy tu odległą przyszłość, skolonizowaną galaktykę, statki kosmiczne, miotacze promieni, roboty, obce formy życia, tajemnicze ruiny prastarej cywilizacji, potężne artefakty itd. Jest to także powieść o poświęceniu, bohaterskim czynie, którego skutkiem stało się przekleństwo, a w konsekwencji odtrącenie, wygnanie protagonisty. Okazuje się jednak, że wygnaniec znowu jest potrzebny.

Człowiek w labiryncie ukaże się już 30 października.

Wymiary to seria science fiction wydawnictwa Vesper. Wydawane są w niej klasyczne powieści, ale też pozycje nowsze, cieszące się uznaniem czytelników, planowane są także całkowite premiery na polskim rynku.

Człowiek w labiryncie - opis i okładka

Wraz z kolonizacją obcych planet ludzkość zmuszona zostaje do rozwoju korpusu dyplomatycznego pośredniczącego w komunikacji pomiędzy zasiedlonymi przez człowieka planetami. Agenci i dyplomaci przemierzają olbrzymie odległości, działając na rzecz władzy centralnej, przekazując petycje i rozwiązując problemy mogące zaistnieć między peryferiami a ośrodkiem władzy. Żaden z dyplomatów nie otrzymał jednak ważniejszego zadania niż Richard Muller. Po setkach lat poszukiwań odkryto bowiem planetę zamieszkałą przez inteligentną rasę obcych. Przed Mullerem postawiono być może najważniejsze zadanie w historii - nawiązanie pierwszego kontaktu.

Agent zostaje poddany niezrozumiałej dla człowieka mocy obcych, która prowadzi do modyfikacji w jego mózgu. Emocje, ukryte myśli, nie wyrażane werbalnie motywacje i odczucia wprost emanują z jego ciała, wywołując u przebywających w jego towarzystwie osób fizyczne reakcje – doprowadzają ich do niekontrolowanych napadów nudności, depresji, histerii. Przebywanie w otoczeniu Mullera staje się niemal niemożliwe do zniesienia. Richard Muller staje się obcym wśród własnego gatunku. Poddany społecznemu ostracyzmowi postanawia spędzić resztę swoich dni na opuszczonej planecie, której powierzchnię pokrywa powstały przed eonami tajemniczy labirynt zbudowany przez dawno wymarłą kosmiczną cywilizację. Labirynt śmiertelnie niebezpieczny, naszpikowany pułapkami, zdolnymi do uśmiercenia w ułamku sekundy każdego intruza. Labirynt, który Muller poznał i którego tajemnice okiełznał.

Po dekadach osamotnienia na Lemnos ląduje statek z Ziemi. Korpus dyplomatyczny wysyła agentów, by ci skłonili go do powrotu. Dlaczego stał się znów potrzebny? Co sprawia, że ludzkość przypomniała sobie o dawnym agencie, którego banicję przyjęto przed laty ze zrozumieniem i radością? Czy nieproszeni goście zdołają sforsować tajemniczy kompleks, stworzony jak się wydaje tylko po to, aby zabić każdego, kto zagłębi się w jego kręte uliczki?