Czy Nicolas Cage zagra jeszcze w filmie na podstawie komiksu? Aktor komentuje

Warner Bros.

Nicolas Cage nie raz występował w filmach opartych na komiksach. Wcielił się w tytułową postać w Ghost Rider i jego kontynuacji, a także zagrał w bardzo słabym Jiu Jitsu oraz chwalonym Kick-Ass. Miał też okazję podkładać głos w takich produkcjach, jak Młodzi Tytani: Akcja! Film, Astro Boy oraz Spider-Man Uniwersum. Ostatnio mogliśmy go zobaczyć we Flash w roli alternatywnego Supermana. Czy jeszcze zobaczymy aktora w jakimś tytule opartym na powieści graficznej?

Nicolas Cage o powrocie do superbohaterskiego kina

W rozmowie z Deadline Nicolas Cage wyraził obojętność w związku z powrotem do gry w komiksowych filmach, mówiąc dyplomatycznie: nigdy nie mów nigdy.

Wiele już na ten temat powiedziano. Moja kolekcja komiksów bardzo szybko stała się viralem i mam wrażenie, że pod pewnymi względami przyćmiła to, co naprawdę czytam, jak Szynel [Nikołaja Gogola] czy Hermanna Hessego. To tak, jakbym nadal tkwił w wieku 12 lat z NyQuilem, cytrynowymi ciastkami i 72. zeszytem Incredible Hulka.

Następnie dodał, że jest dorosłym mężczyzną, a komiksy nie określają tego kim jest teraz. Ale zapewnił, że je docenia.

Prawdopodobnie nadal będę otwarty na to, żeby coś zagrać, ale tak naprawdę nie zaprząta mi to głowy.

Przypomnijmy, że w styczniu aktor powiedział, że będzie bardziej wybredny wybierając filmy, w których zagra. Niebawem zobaczymy go w thrillerze Longlegs.

fot. Columbia Pictures // Nicolas Cage w "Ghost Rider" (2007)