Czy pies umiera w finale Good Boy? Odpowiedź na najczęściej wyszukiwane pytanie w Google
Wiele osób chciałoby wiedzieć, czy pies z horroru Good Boy przeżył do końca filmu. I jeśli jesteście jedną z nich, to odpowiednie miejsce, by znaleźć odpowiedź na to pytanie.
Good Boy to nietypowy horror, bo opowiadany z perspektywy psa. W Polsce można go już było obejrzeć między innymi na festiwalu filmowym Octopus, który odbywa się co roku w Gdańsku. Choć wielu widzów nie ma nic przeciwko przyglądaniu się temu, jak ludzie giną jeden po drugim w slasherach, śmierć uroczych czworonogów to miejsce, w którym rysują wyraźną granicę okrucieństwa na ekranie. Nic dziwnego, że wyszukiwania w Google na temat Good Boy wzrosły o 2000%. Ludzie koniecznie chcieli poznać zakończenie filmu, a konkretnie odpowiedź na pytanie - czy pies przeżył?
Czy pies umiera w filmie Good Boy? Według portalu Bloody Disgusting, który specjalizuje się w pisaniu o horrorach i kinie grozy, naszemu zwierzakowi udaje się przeżyć do samego końca. Należy jednak pamiętać, że wielokrotnie na ekranie groziło mu niebezpieczeństwo, więc jeśli wolicie czegoś takiego nie oglądać, można warto ten tytuł sobie odpuścić.
Zapraszamy do przeczytania naszej relacji z Octopusa, jeśli zastanawiacie się, czy warto wybrać się na niego do Gdańska w przyszłym roku: Minikasyno, kultowe horrory i 1. odcinek Obcego w kinie. Ten polski festiwal filmowy zachwyca
Źródło: comicbookmovie.com
