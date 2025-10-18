Przeczytaj w weekend
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Czy Pikachu chodzi do łazienki na „dwójkę”? Zagadka rozwiązana

Japońscy fani odkryli coś ciekawego w grze Pokémon Legends Z-A​.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  pikachu 
Pokemon
Pokemon: Detektyw Pikachu fot. Warner Bros.
Reklama

Japońscy fani Pokémon Legends Z-A zauważyli w grze rzadką wzmiankę o wypróżnianiu się przez Pikachu. Choć angielskie tłumaczenie sprowadziło ów ważną czynność fizjologiczną do „problemów brzuszkowych” stworzenia, to fani nie dali się oszukać i prawda już rozniosła się echem w mediach społecznościowych...

IGN donosi, że według Automaton fraza "Pikachu's Poop" przez krótki czas trendowała na platformie X. Ponoć japońscy gracze odkryli NPC-a z miasta Lumiose, który drżąc o stan zdrowia swojego Pokemona, podobno mówi: „Martwię się, że Pikachu robi kupę częściej niż zwykle”. Niestety (albo i stety biorąc pod uwagę kontekst) nie poznajemy więcej szczegółów na ten temat. 

Choć oryginalny wpis na X ma już prawie sto tysięcy serduszek, z kronikarskiego obowiązku trzeba wspomnieć, że wypróżnianie się przez Pokemony nie jest czymś nowym. Już wcześniej wielokrotnie potwierdzano, że się załatwiają. Co więcej, odchody niektórych gatunków, na przykład Digletta, stanowią dobry nawóz. Tom Phillips z IGN wspomina także o swoim ulubionym wpisie z Pokédexu, w którym wspomniano, że z kolei odchody Darumaka są tak gorące, że ludzie wkładali je do ubrań, by się ogrzać. Mają więc wiele praktycznych zastosowań.

Źródło: ign.com

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  pikachu 
Pokemon
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Pokolenie V - sezon 2, odcinek 5
-
Spoilery

Pokolenie V - twórca The Boys jest zirytowany, że fani przewidzieli TEN zwrot akcji

2 14. Euforia (sezon 2) – 8,33
-

Euforia 3. sezon - pełna obsada ujawniona. Wśród nowych nazwisk internetowa celebrytka

3 Materiał promujący film Superman
-

Scenarzysta komiksów o Supermanie ocenił film Gunna. Jednoznaczny werdykt

4 Batman v Superman Henry Cavill
-

Henry Cavill jako Człowiek ze stali. Zack Snyder pokazał nowe genialne zdjęcie

5 Tylko nie ty - Glen Powell
-

Scenarzysta Avengers: Doomsday tak obsadziłby ważną rolę w MCU. „Sportowcy to prawdziwi herosi”

6 5. Yoda (saga Gwiezdnych Wojen)
-

Yoda mógł nie być zielony. Ujawniono, że początkowo miał inny kolor!

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s08e03

My Hero Academia

s21e12

Najniebezpieczniejszy zawód świata

s2025e205

Anderson Cooper 360

s23e30

Real Time with Bill Maher

s2025e41

Firing Line with Margaret Hoover

s02e09

Czarodzieje z Waverly Place: nowy rozdział

s02e10

Czarodzieje z Waverly Place: nowy rozdział

s07e17

Niewyjaśnione tajemnice świata
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Bohema

15

paź

Gra

Bohema
Złotowłosa

15

paź

Książka

Złotowłosa
Druga Furioza

15

paź

Film

Druga Furioza
Left-Handed Girl

16

paź

Film

Left-Handed Girl
Sygnaliści

16

paź

Film

Sygnaliści
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Jean-Claude Van Damme
Jean-Claude Van Damme

ur. 1960, kończy 65 lat

Tyler Posey
Tyler Posey

ur. 1991, kończy 34 lat

Zac Efron
Zac Efron

ur. 1987, kończy 38 lat

Chuck Lorre
Chuck Lorre

ur. 1952, kończy 73 lat

Marek Kondrat
Marek Kondrat

ur. 1950, kończy 75 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 302-307. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

7

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

8

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

9

Kuchenne rewolucje - Warszawa: Kolejka po Bryzol. Dalsze losy, adres, menu

10

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22 - punktacja i zwycięzcy odcinków

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV