Wyjaśniamy, kim jest postać Aubrey Plazy w Marvelu. Co łączy ją z Thanosem i Kamieniami Nieskończoności?

Fot. Disney+

Opakowanie figurek Funko Pop zdradziło, kim tak naprawdę jest postać grana przez Aubrey Plazę w To zawsze Agatha. Rio Vidal to w rzeczywistości Death, czyli personifikacja śmierci. Ale kim właściwie ta bohaterka jest w komiksach?

fot. Disney+

Śmierć - kim jest w komiksach Marvela?

Śmierć w komiksach Marvela nie jest po prostu kolejnym ponurym żniwiarzem, a niezwykle potężną kosmiczną istotą, która "narodziła" się, gdy powstał wszechświat. Jej bliźniakiem i zarazem przeciwieństwem jest Wieczność.

Śmierć - jak wygląda w komiksach Marvela?

Jeśli chodzi o wygląd, Śmierć nie ma jednej określonej formy. Jest bardziej konceptem niż osobą. Zwykle w komiksach Marvela przedstawia się ją jako kobietę bądź szkielet kobiety. Często jednak przybierała także wcielenia innych ras, które właśnie wkraczały w życie pozagrobowe.

Poniżej możecie zobaczyć kilka jej wybranych wcieleń z komiksów.

Marvel - postać Death/Śmierci w komiksach

Śmierć - z kim była w komiksach Marvela?

Na pewno zaciekawi was fakt, że komiksowa Śmierć była w związku z Thanosem i Deadpoolem. Jeśli chodzi o złoczyńcę, skłoniła go nawet do zebrania Kamieni Nieskończoności i pozbycia się połowy życia we wszechświecie. Jednak nawet to nie potrafiło ją usatysfakcjonować. Thanos czuł, że nigdy go tak naprawdę nie pokochała. Z Deadpoolem sprawa jest o tyle ciekawa, że widział ją za każdym razem, gdy był blisko śmierci. Jednak przez fakt, że nie może umrzeć, nigdy tak naprawdę nie mogliby być razem.

Choć Thanosa już nie ma w MCU, to rodzi to pytanie, czy postać Aubrey Plazy będzie na jakimkolwiek etapie powiązana z ekranowym Deadpoolem.

Śmierć - jakie ma moce w komiksach?

To trochę trudne pytanie biorąc pod uwagę fakt, że tak jak wiele innych postaci Marvela, pojawiło się już jej wiele różnych wersji Śmierci. Warto jednak zaznaczyć, że zawsze jest pokazywana jako potężna postać, zwykle władającą kosmiczną mocą. Potrafi między innymi wskrzeszać zmarłych, choć rzadko się na to decyduje.

Fot. Marvel Comics

Śmierć w To zawsze Agatha

Już teraz widać, że Śmierć będzie nieco inna w MCU. Chociażby przez sam fakt, że już została powiązana z paranormalną stroną uniwersum i czarami, a nie kosmosem. Jest też szansa, że pracuje dla Mefisto.

Na razie krążą plotki, że postać Aubrey Plazy będzie miała większą rolę w MCU, niż tylko w serialu To zawsze Agatha. Szczególnie, jeśli nastąpi śmierć multiwersum... Co sądzicie? Podzielcie się swoimi teoriami w komentarzach.