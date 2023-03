Czysta energia elektryczna wprost z powietrza

fot. pixabay.com

Enzym, nazwany Huc, został znaleziony w bakterii Mycobacterium smegmatis, która ma niezwykłą zdolność do przetrwania w trudnych warunkach środowiskowych. Huc jest wydajnym katalizatorem, który może przekształcić gazowy wodór w energię elektryczną, nawet przy bardzo niskim stężeniu wodoru wynoszącym zaledwie 0,00005% normalnie zawartego w powietrzu, którym oddychamy. Bakteria ma więc potencjał do pracy jako „naturalna bateria” i wytwarzania prądu elektrycznego z powietrza lub samego wodoru, który jest najpowszechniejszym pierwiastkiem we Wszechświecie. To odkrycie może być prawdziwą rewolucją w dziedzinie pozyskiwania czystej energii.

Enzymy to białka, które działają jak biologiczne katalizatory poprzez przyspieszanie reakcji chemicznych. Naukowcy zaobserwowali, że bakterie mogą wykorzystywać śladowy wodór w powietrzu jako źródło energii w środowiskach ubogich w składniki odżywcze, dzięki czemu rosną i przeżywają w trudnych warunkach, takich jak gleby Antarktydy, kratery wulkaniczne, a nawet głębiny oceaniczne.

fot. pixabay.com

Badania zostały przeprowadzone przez zespół australijskich naukowców w składzie: doktora Rhysa Grintera, doktorantkę Ashleigh Kropp i profesora Chrisa Greeninga z Monash University Biomedicine Discovery Institute w Melbourne i opublikowane w prestiżowym magazynie naukowym Nature. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych metod analitycznych udało im się odkryć molekularny schemat Huc i zbadać jego strukturę atomową i ścieżki elektryczne, tworząc możliwie najbardziej kompletną strukturę enzymu. Naukowcy odkryli również, że oczyszczony enzym Huc może być przechowywany przez długi czas, a jego struktura chemiczna jest stabilna nawet w wysokich temperaturach.

Huc ma potencjał, by stać się przełomem w dziedzinie czystej energii. Mógłby działać jako „naturalna bateria” do wytwarzania trwałego prądu elektrycznego w zasadzie wprost z powietrza, co czyni go czystym i ekologicznie zrównoważonym źródłem energii. Jednak prawdziwym wyzwaniem jest teraz zrozumienie, jak produkować enzym na skalę globalną. Bakterie takie jak Mycobacterium smegmatis, należące do prątków, są jednak bardzo powszechne i mogą być hodowane w ogromnych ilościach, więc zwiększenie produkcji enzymu nie powinno być zbyt skomplikowanym zadaniem.