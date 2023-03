Molekuła tak zabójcza, że naukowcy nazwali ją na cześć Keane’u Reevesa

Źródło: materiały prasowe

Naukowcy z Niemiec odkryli nowy rodzaj związku chemicznego, który jest zabójczy dla grzybów i nazwali go „keanumycins” od imienia Keanu Reevesa i od greckiego słowa „mýkēs” oznaczającego grzyb. Robi on grzybom to, co Wick robi krzywdzicielom psów. Cząsteczki pochodzą z bakterii o nazwie Pseudomonas i stwierdzono, że są skuteczne zarówno wobec grzybów będących szkodnikami roślin, jak i patogennych dla człowieka. Wraz ze wzrostem liczby grzybów odpornych na fungicydy, naukowcy pilnie potrzebują nowych metod ich zwalczania.

Grzybice stały się ostatnio przedmiotem zainteresowania, zwłaszcza dzięki popularnemu serialowi HBO The Last of Us, który przedstawia postapokaliptyczny świat spustoszony przez pandemię grzybów przejmujących kontrolę nad swoimi ofiarami.

fot. HBO

Odkrycie keanumykyn może stanowić przełom w walce z infekcjami grzybiczymi. Związki te zostały po raz pierwszy zidentyfikowane, gdy naukowcy badali skuteczność bakterii Pseudomonas wobec drapieżnych ameb. Odkryli, że bakteria jest toksyczna dla ameb, które żywią się bakteriami, i chcieli zbadać jej potencjalną skuteczność przeciwko grzybom, które mają podobną strukturę komórkową do ameb.

We wstępnych testach stwierdzono, że keanumykyny A, B i C są skuteczne przeciwko Gronowcowi szaremu (Botrytis cinerea), szkodnika roślin powodującego szarą pleśń na owocach i warzywach. Gronowiec szary jest jednym z grzybów, które powodują największe straty w gospodarce. Keanumykyny są biodegradowalne i mogą stanowić przyjazną dla środowiska alternatywę dla pestycydów. Dalsze testy wykazały również, że keanumykyny są skuteczne przeciwko Candida albicans, powszechnym w naszym układzie trawiennym drożdżom, które mogą jednak powodować poważne infekcje grzybiczne (kandydozy) na przykład u osób leczonych przewlekle antybiotykami. Jedną z zalet keanumykyn jest to, że nie są one szczególnie szkodliwe lub toksyczne dla ludzkich komórek. To czyni je obiecującym kandydatem do opracowania nowych leków przeciwgrzybicznych.

Według współautora badania Sebastiana Götze, badacza z niemieckiego Leibniz-Institut für Naturstoff-Forschung und Infektionsbiologie Hans-Knöll-Institut, keanumykyny „zabijają tak skutecznie, że nazwaliśmy je imieniem Keanu Reevesa, ponieważ on również jest niezwykle śmiertelny w swoich rolach.” Zauważył również, że istnieje kryzys w środkach grzybobójczych i że wiele grzybów chorobotwórczych jest obecnie odpornych na środki przeciwgrzybicze, częściowo dlatego, że są one stosowane w dużych ilościach w rolnictwie na całym świecie.

Fot. Materiały prasowe

Potencjał keanumykyny w leczeniu infekcji grzybiczych jest ekscytującym osiągnięciem w dziedzinie mikrobiologii. Celem dalszych badań będzie zrozumienie, jak szeroko rozpowszechnione są keanumykyny i sprawdzenie, jak wiele innych gatunków bakterii rodzaju Pseudomonas może produkować te związki. Badanie zostało opublikowane w Journal of the American Chemical Society, a naukowcy będą kontynuować dalsze badania nad keanumykynami, aby w pełni zrozumieć ich potencjał.