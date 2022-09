Dalíland - Ezra Miller jako młody Salvador Dali na nowych zdjęciach z filmu. Reżyserka o aktorze

Vanity Fair

Dalíland to film, który zabierze nas do lat 70. w Nowym Jorku i Hiszpanii, a bohaterami będą Salvador Dali i jego żona, gala. Wydarzenia oglądać będziemy z perspektywy Jamesa, asystenta legendarnego malarza. W głównych rolach zobaczymy Bena Kingsleya oraz Barbarę Sukową, natomiast Ezra Miller wystąpi jako młodsza wersja malarza w drugoplanowej roli.

Reżyserką jest Mary Harron, która zapowiedziała, że Ezra Miller nie zostanie wycięty z filmu przed premierą produkcji na zbliżającym się Festiwalu Filmowym w Toronto. Dodaje, że nie wydarzyło się nic złego na planie w związku z jego obecnością, ale jej zdaniem ostatnie wydarzenia z jego udziałem wskazują, że wymaga on poważnej interwencji.

Nie usprawiedliwiam niczego, co zrobił źle. Myślę, że nie ma znaczenia jak bardzo ktoś jest utalentowany, jeśli zrobił coś złego, musi się z tym zmierzyć. Myślę też, że to nie jest tylko zachowanie młodej gwiazdy. To jest coś znacznie poważniejszego. Wygląda to na coś, co wymaga poważnej interwencji, która, mam nadzieję, miała miejsce.

Listę kontrowersji z udziałem aktora możecie zobaczyć tutaj, natomiast poniżej galeria z udostępnionymi przez Vanity Fair zdjęciami z filmu Dalíland.

