Dama - pełny zwiastun filmu fantasy Netflixa. Smok chce zjeść Millie Bobby Brown

fot. Netflix

Reklama

Netflix odkrywa karty! Pełny zwiastun filmu fantasy Dama nie pokazuje jeszcze smoka w pełnej okazałości, ale i tak widać, z jakim monstrum mamy do czynienia. Choć do tej pory sugerowano, że cała produkcja będzie opowiadać o walce o przeżycie księżniczki (Millie Bobby Brown) w starciu ze smokiem, pełny trailer pokazuje, że będzie to coś więcej i wyjdziemy z jaskini do królestwa, które skazało niewinną dziewczynę na śmierć.

Dama - pełny zwiastun

Dama - zdjęcia

Dama

Dama - o czym film?

Posłuszna podwładna zgadza się poślubić przystojnego księcia. Jednak okazuje się, że rodzina królewska zwerbowała ją jako ofiarę, aby spłacić starożytny dług. Wrzucona do jaskini z ziejącym ogniem smokiem musi polegać na swoim sprycie i woli przetrwania.

Obraz został wyreżyserowany przez nominowanego do Oscara hiszpańskiego filmowca Juana Carlosa Fresnadilloa (28 tygodni później) na podstawie scenariusza napisanego przez Dana Mazeau. Do obsady należą również Angela Bassett, Robin Wright, Ray Winstone, Nick Robinson, Brooke Carter oraz Shohreh Aghdashloo.

Dama - premiera 8 marca w Netflixie.