Daniel Radcliffe o rolach we franczyzach. Czy lubiany Harry Potter nie chce ich?

Fot. Materiały prasowe

Pomimo tego, że Hollywood jest pełne franczyz zarabiających miliony, Daniel Radcliffe po zakończeniu przygody z Harrym Potterem nigdy do żadnej nie dołączył. Fani zaczęli więc spekulować, że może nie chce i specjalnie unika albo odmawia takich ról. Co na to zainteresowany?

Daniel Radcliffe o franczyzach

Przyznaje otwarcie w wywiadzie udzielonym portalowi CBR, że nic takiego nie robi i nie stara się ich świadomie unikać.

- Było parę propozycji dużych filmów, które nie były czymś dla mnie, ale nie odmawiam udziału w dużej ilości franczyz. Nie chcę, aby było takie wrażenie, bo nie mam żadnej awersji do tego, by ponownie dołączyć do jakiejś serii.

Przyznaje jednak, że aby zgodzić się podpisać kontrakt na lata, to musi być coś dobrego.

- Jeśli ktoś przyjdzie i powie: "Zrobimy franczyzę i chcemy, abyśmy był w minimum trzech filmach". To oznacza dla mnie, że poprzeczka będzie wyższa niż normalnie dla tego, jak dobre mają być scenariusze i jak potencjalne dobry może być taki projekt. Jedną z rzeczy, którą obecnie lubię w mojej karierze jest to, że mam dużo swobody robić różne rzeczy. Jeśli miałbym więc związać się z jednym projektem na długo, musiałby być ku temu dobry powód.

Na razie nie wiadomo, jaka franczyza mogłaby być zainteresowana aktorem. Były swego czasu spekulacje, że mógłby być nowym Wolverine'em w MCU, ale nigdy nie zostało to potwierdzone. Nawet ktoś mówił, że może go zobaczymy w Deadpool & Wolverine w roli wariantu Logana z innej rzeczywistości w formie żartu, ale nie wiadomo, czy ostatecznie tak będzie.