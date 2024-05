Danny DeVito planuje film ze Schwarzeneggerem. Aktor potwierdza

fot. IMDb.com

Danny DeVito udzielił wywiadu Entertainment Tonight. W rozmowie nawiązał do sytuacji z gali tegorocznych Oscarów, podczas którego on i Schwarzenegger zaatakowali Bruce'a Wayne'a w osobie Michaela Keatona. Krótki skecz stał się wiralem. Okazuje się, że nie tylko od tego spotkania aktorzy chcą znów pracować ze sobą i mają na to plan.

DeVito i Schwarzenegger na ekranie

Tak powiedział DeVito:

- Bardzo chcemy razem pracować i od jakiegoś czasu o tym rozmawialiśmy. Mamy już coś na rzeczy - scenariusz projektu jest pisany.

Aktor nie ujawnił żadnych szczegółów o tym, czy jest to jakaś oryginalna historia czy może kontynuacja ich hitów. Panowie grali razem w dwóch komediach: Bliźniacy z 1989 roku oraz Junior z 1994 roku. DeVito dodał, że ich nowy projekt jest już związany z jednym z dużych studiów filmowych.

- Gdy tylko scenariusz będzie gotowy, będziemy więcej wiedzieć. Robimy to w Warner Bros., więc masz cynk.

Na początku roku DeVito wspominał, że rozmawiali dużo z reżyserem Ivanem Reitmanem o kontynuacji Bliźniaków. Mieli razem tworzyć ten sequel, ale Reitman nieoczekiwanie zmarł. Nie wiadomo, czy to nadal jest rozważane.

Ich wyjątkowa chemia i komediowy dryg podziwialiśmy na Oscarach. Przypomnijmy sobie, jak wrzucali Batmanowi: