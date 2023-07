Danny Elfman oskarżony o molestowanie seksualne. Autor muzyki do Batmana nie zapłacił całości ugody?

Danny Elfman to znany kompozytor. Odpowiadał za muzykę do wielu filmów Tima Burtona, w tym Jeźdźca bez głowy i Miasteczka Halloween, a takie filmy jak Faceci w czerni i Buntownik z wyboru zapewniły mu nominacje do Oscara. Rolling Stone ujawniło, że w 2018 jego była przyjaciółka, Nomi Abadi, która także jest kompozytorką, oskarżyła go o molestowanie seksualne. Choć zgodzili się ugodę, to według nowych doniesień w sprawie, Danny Elfman nie wywiązał się z jej postanowień.

Danny Elfman oskarżony o molestowanie seksualne

Danny Elfman miałby zgodzić się na ugodę w wysokości 830 tysięcy dolarów, płatną w ratach przez pięć lat. Według artykułu Rolling Stone, a także dokumentów sądowych złożonych przez Nomi Abadi, kobieta twierdzi, że nie zapłacił tej kwoty w całości i pozwała go o 85 tysięcy dolarów, które jej zdaniem nadal są jej należne. Właśnie w ten sposób sprawa wyszła na jaw po 5 latach. Warto zauważyć, że zgodnie z dokumentami sądowymi, 85 tysięcy dolarów miało zostać przekazane na cele charytatywne, a nie na rzecz kompozytorki.

The Hollywood Reporter zwróciło się do obu stron sprawy o komentarz. Nomi Abadi, którą obowiązuje umowa o zachowaniu poufności, nie skomentowała artykułu Rolling Stone. Za to Danny Elfman zaprzecza oskarżeniom:

Te zarzuty są po prostu nieprawdziwe. Pozwoliłem komuś zbliżyć się do siebie, nie wiedząc, że jestem jej idolem z dzieciństwa. Nie wiedziałem, że ma zamiar zniszczyć moje małżeństwo i zastąpić moją żonę. Gdy ta osoba zdała sobie sprawę, że chcę się od niej odsunąć, dała mi jasno do zrozumienia, że będę musiał zapłacić za odrzucenie jej. Pozwoliłem, by ta nierozważna przyjaźń miała poważne konsekwencje. Ten błąd w ocenie jest wyłącznie moją winą. Nie zrobiłem jednak nic nieprzyzwoitego, ani złego. Moi prawnicy są gotowi to udowodnić. To ostatnie, co mam do powiedzenia na ten temat.