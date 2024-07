fot. Paramount Pictures

Danny Ramirez pojawił się już w Top Gun: Maverick, a na pierwszy zwiastun Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat, gdzie również się pojawi czeka wiele osób. Aktor ma nadal ręce pełne roboty, bo poza obsadzeniem w 2. sezonie popularnego serialu The Last of Us, dołączył również do kolejnego filmu, który ma wyreżyserować Todd Haynes. W obsadzie znajduje się już zdobywca Oscara za rolę tytułowego Jokera w filmie z 2019 roku, Joaquin Phoenix.

W pisaniu scenariusza do produkcji pomagał Jon Raymond oraz sam Joaquin Phoenix. Obecnie nadal trwają dodatkowe castingi. Pam Koffler oraz Christine Vachon pełnią rolę producentek.

O czym będzie następny film Todda Haynesa?

Produkcja jest opisywana jako film detektywistyczny. Historia ma opowiedzieć o dwóch mężczyznach, przy czym w jednego z nich wcieli się Joaquin Phoenix, którzy przeżywają ze sobą intensywny romans i w jego trakcie opuszczają Kalifornię, żeby udać się do Meksyku.