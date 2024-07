Lady Gaga chwalona za rolę Harley Quinn w Joker 2. Jest równie dobra co Joaquin Phoenix?

fot. Warner Bros. Discovery

Lady Gaga miała trudne zadanie, aby wcielić się w Harley Quinn i zachwycić widzów z równie dużym sukcesem, z jakim udała się ta sztuka Margot Robbie w trzech aktorskich filmach z DC. Aktorka w Joker: Folie a deux wciela się w inną wersję słynnej ukochanej Księcia Zbrodni, a teraz w rozmowie z Deadline dyrektorka obsady, Francine Maisler, dała jasno do zrozumienia, że gra Lady Gagi przekroczy wszelkie oczekiwania w nadchodzącym filmie.

Joker 2 - Lady Gaga stworzyła zaskakującą kreację Harley Quinn

Maisler przyznała, że Lady Gaga zaskoczy widzów swoim podejściem do postaci Harley Quinn:

Jest w tym taka dobra. Ona was zaskoczy. Nie zasugerowałam Lady Gagi. To nie był mój pomysł. To Todd Phillips o tym zdecydował. Ale ona jest naprawdę zaskakująca i naprawdę dobra. Widziałam to i byłam zaskoczona.

Dyrektorka dodała, że Lady Gaga dorównała swojemu koledze z planu, Joaquinowi Phoenixowi:

Wszyscy wiedzieliśmy, do czego jest zdolna w Narodzinach gwiazdy, ale pomyślałam: „No tak, to coś, w czym się najlepiej odnajduje”. Coś, co mogłaby zrobić i po prostu być w tym prawdziwa. Ale to… kurczę, Joaquin jest świetny, ale ona potrafi dotrzymać mu kroku i być autentyczna. Ona nie znika w tej roli przez swoją rolę i występ, pokazując, jaka jest dobra.

Joker: Folie à Deux

Joker 2 - co wiemy o filmie?

O szczegółach samej fabuły niewiele wiadomo. Na pewno w centrum ma być miłość szaleńców z komiksów DC, czyli Jokera i Harley Quinn, którzy razem przebywają w zakładzie psychiatrycznym Arkham. Według reżysera Todda Phillipsa jest to film z elementami musicalu, ale sam nie chce go nazwać musicalem.

Joker: Folie à deux - premierę wyznaczono na 4 października 2024 roku w kinach.