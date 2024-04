Joaquin Phoenix jako Doktor Strange. Jak blisko był tej roli w MCU?

fot. Warner Bros

Kiedy Marvel Studios przygotowywało film Doktor Strange, nieoczekiwanie mocnym kandydatem do tytułowej roli stał się Joaquin Phoenix, który nie jest kojarzony z graniem w wielkich franczyzach. Były prowadzone rozmowy pomiędzy nimi, a Marvel Studios, ale ostatecznie nie wyszło i obsadzono faworyta fanów, Benedicta Cumberbatcha. Teraz Scott Derrickson, reżyser tego widowiska, ujawnia kulisy rozmów z Phoenixem.

Joaquin Phoenix jako Doktor Strange

Joaquin Phoenix na poważnie był zainteresowany zagraniem marvelowskiego superbohatera. Scott Derrickson w rozmowie ze Slashfilm potwierdza, że Phoenix był aktorem, z którym najdłużej rozmawiał o potencjalnej roli.

- Spotkałem się z kilkoma różnymi aktorami, ale to Joaquin był tym, z którym spędziłem najwięcej czasu. Gdy nasze rozmowy szły dalej, stało się jasne dla mnie, że ten film nie jest miejscem dla Joaquina i prawdopodobnie nigdy nie było dla niego miejsca w MCU. Jest on bardzo specyficznym człowiekiem i ma dość określone cele jako aktor. Do tego ma dość wyszukany sposób pracy. Stało się jasne dla nas obojga, że to może do niego nie pasować. Na tym się skończyło.

Joaquin Phoenix jako Doktor Strange - fanowska grafika / fot. AndrewSS

Przyznaje, że był osobiście był pod wrażeniem Joaquina Phoenixa i jego procesu myślowego na temat potencjalnej roli.

- Myślę, że na poważnie otwierał się na tę ewentualność. Zależało mu na zbadaniu tej opcji.

Derrickson dodaje, że Benedict Cumberbatch zawsze był jego faworytem do roli Doktora Strange'a. Musieli szukać kogoś innego, bo podczas początkowych etap prac wyszło, że nie ma on wolnego terminu w kalendarzu z uwagi na rolę Hamleta w teatrze. Potem jednak specjalnie zmieniono datę premiery, aby dopasować film do aktora.

Sam Joaquin Phoenix nigdy w szczegóły nie wszedł, ale przyznał, że szuka ról, który wyciągną go z jego strefy komfortu. Nie ma nic przeciwko superbohaterom i jest fanem filmu Iron Man. Z postaci z komiksów najbardziej uwielbia jednak marvelowskiego Wolverine'a.