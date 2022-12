Daredevil: Born Again - Charlie Cox o serialu. Będzie kluczowa różnica w porównaniu do poprzednika

Fot. Marvel/@captaincupkicks (twitter)

Charlie Cox udzielił wywiadu magazynowi GQ, w którym omawiał różnice pomiędzy produkcją Disney+ a tym, co oglądaliśmy w serialu Daredevil. Zdaniem aktora z uwagi na 18-odcinkowy sezon Daredevil: Born Again uda się pokazać więcej pracy Matta Murdocka w sądzie, co jego zdaniem będzie ulepszeniem w stosunku do poprzedniej produkcji.

- Robię research tej kwestii związanej z życiem bohatera. To coś, czego za bardzo nie poruszyliśmy wcześniej.

Przyznał, że jeszcze nie czuje się w stu procentach pewnie w tej roli – pomimo epizodu w Spider-Man: Bez drogi do domu oraz niewielkiej roli w serialu Mecenas She-Hulk. Dodał, że ponownie czyta wszystkie komiksy o Daredevilu, by dobrze przygotować się do występu.

Do tego stwierdził, że w pełni poświęca się temu zadaniu, tak jakby to była jego pierwsza praca. Nie zamierza też brać tej roli za pewnik. Nie uważa, że wie o swojej postaci wszystko.

- Myślę, że muszę ponownie ją odkryć i poświęcić się temu, tak jakby to była moja pierwsza praca. Wciąż odnajduję niuanse, które pogłębiają tę postać. Będę starał się zrobić z tego serialu coś dobrego.

Daredevil: Born Again - premiera w 2024 roku. Wiosną 2023 roku ruszą prace na planie.