Daredevil: Born Again - nie ma szans na kategorię wiekową dla dorosłych? Nowe pogłoski

Od momentu ogłoszenia przez Marvel Studios, że powstanie serial Daredevil: Born Again, widzowie zastanawiają się nad kategorią wiekową. Do tej pory wszystkie produkcje MCU (filmowe oraz serialowe) dostępne są dla widzów od 13 roku życia. Postać Daredevila sugeruje jednak kategorię dla widzów dorosłych, jak to miało miejsce przy wersji tej postaci na platformie Netflix.

Dziennikarz znany jako KC Walsh poruszył ten temat na Twitterze, dementując plotki o kategorii wiekowej R dla nowego Daredevila. Według jego informacji od początku nie było o tym mowy, ale dodaje też, że nie robi to żadnej różnicy jeśli serial po prostu będzie dobrym serialem. Jego zdaniem każdy, kto chociaż raz miał w ręku komiks o tej postaci wie, że kategoria wiekowa dla dorosłych nie jest wymagana.

To ostatnio powiedziała gwiazda produkcji, Charlie Cox w rozmowie z NME na temat produkcji:

To musi być reinkarnacja, musi być inna, bo inaczej po co to robić? (...) Moim zdaniem ta postać działa najlepiej, gdy jest nastawiona na nieco bardziej dojrzałą publiczność. Moja intuicja podpowiada mi, że na Disney+ serial dalej będzie mroczny, ale prawdopodobnie nie będzie tak krwawy.

Warto jednak pamiętać, że jeszcze aktor nie otrzymał żadnych większych szczegółów. Powinniśmy jednak spodziewać się mrocznej historii opowiedzianej jednak według dotychczasowych wyznaczników wiekowych w świecie MCU.

