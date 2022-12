Babilon - zwiastun tylko dla dorosłych. Margot Robbie i kokainowe szaleństwo u twórcy La La Land

fot. materiały prasowe

Babilon to film, który przez krytyków został nazwany kokainową jazdą bez trzymanki. Ci jednak nie chwalą uniwersalnie filmu tak, jak poprzednich produkcji Damiena Chazelle'a jak La La Land czy Whiplash. Według rottentomatoes.com Babilon ma 65% pozytywnych recenzji. Opublikowano do tej pory 89 recenzji (58 pozytywnych, 31 negatywnych) ze średnią ocen 6,8/10. Jedno jest pewne: po 5 nominacjach do Złotych Globów film też będzie doceniony w walce o Oscary.

Babilon - zwiastun dla dorosłych

Twórcy nazwali go niegrzecznym zwiastunem.

Babilon - zwiastun dla wszystkich

Twórcy nazwali go grzecznym zwiastunem.

W obsadzie są Margot Robbie, Brad Pitt, Tobey Maguire, Lukas Haas, Jovan Adepo, Li Jun Li, Jean Smart, Max Minghella i Diego Calva.

Babylon

Babylon - o czym jest film?

Historia rozgrywa się w Los Angeles w latach 20. XX wieku. Skupia się ona na okresie przejścia z kina niemego do filmów z dźwiękiem, które zmieniło obraz ówczesnego Hollywood. Wraz z tym Los Angeles rozrastało się w ogromną metropolię.

Babylon - premiera światowa w grudniu 2022 roku. Wejdzie on do polskich kin 20 stycznia 2023 roku.