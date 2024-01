Daredevil: Born Again będzie krótszy niż zakładano. Ile będzie odcinków?

fot. materiały prasowe Netflix

Pierwotnie zakładano, że 1. sezon Daredevil: Born Again będzie miał aż 18 odcinków, co stanowi znacznie większą liczbę w porównaniu do reszty seriali MCU dostępnych na platformie Disney+. The Hollywood Reporter dotarło do informacji, że ostatecznie liczba epizodów zostanie znacznie zredukowana.

Daredevil: Born Again - ile serial będzie miał odcinków?

Zamiast planowanych 18 epizodów, serialowi będzie "bliżej do modelu seriali Netflixa z mniejszą liczbą odcinków". Daredevil trwał trzy sezony, z czego każdy z nich składał się z 13 epizodów. Możemy więc przypuszczać, że Born Again także będzie mieć tyle samo odcinków.

13 epizodów to wciąż sporo, szczególnie w porównaniu do dziewięcioodcinkowych produkcji, takich jak WandaVision, A gdyby...? oraz Mecenas She-Hulk. Większość seriali MCU trwa sześć epizodów. Tę zasadę złamało Echo, mając zaledwie pięć odcinków.

Niezależnie od zmian, Daredevil: Born Again najprawdopodobniej pozostanie najdłuższym serialem MCU.

Daredevil: Born Again - co wiadomo o serialu?

Serial będzie kontynuacją produkcji Daredevil platformy Netflix. To sugeruje, że widzowie mogą spodziewać się utrzymania mrocznego i brutalnego klimatu, znanego z poprzednich trzech sezonów.

Oprócz Charliego Coxa w tytułowej roli, już potwierdzono udział Vincenta D'Onofrio, który ponownie wcieli się w postać Wilsona Fiska/Kingpina.

