Daredevil: Born Again - ogłoszenie castingowe zdradza opisy siedmiu postaci z serialu

materiały prasowe

Daredevil: Born Again to szykowany przez Marvel Studios i platformę Disney+ serial, wchodzący w skład MCU. W produkcji powrócą Charlie Cox i Vincent D'Onofrio do swoich ról odpowiednio Matta Murdocka/Daredevila i Wilsona Fiska/Kingpina, które zagrali w serialu Netflixa.

Do sieci trafiły opisy postaci z ogłoszenia castingowego do produkcji. Ujawniają one kilkoro bohaterów, których zobaczymy w projekcie. Pierwszy z opisów sugeruje, że w serialu Disney+ najpewniej zobaczymy mentora tytułowego herosa, Sticka. Możecie je sprawdzić poniżej.

Daredevil: Born Again - opisy postaci z ogłoszenia castingowego

ALECK WU - mężczyzna w wieku 40-60 lat. Amerykanin chińskiego pochodzenia. Starszy, dostojny. Rodzaj człowieka, za którym podążasz w walce. Znakomity artysta sztuk walki. Przywódca potężnej organizacji. Wymagane doświadczenie sportowe lub w sztukach walki.

FREYA - kobieta w wieku 30 lat. Dowolne pochodzenie etniczne. Rozważna, ciepła i naturalnie ciekawa świata.

HARRY - mężczyzna w wieku 30 lat. Dowolne pochodzenie etniczne. Silny i nieprzenikniony.

JOSY - kobieta w wieku 20 lat. Czarnoskóra. Zuchwała i błyskotliwa blogerka polityczna.

CASSANDRA - kobieta w wieku 40 lat. Czarnoskóra. Kobieta sukcesu, na który sama zapracowała. Lojalna, ale może być bezwzględna, jeśli zostanie oszukana.

OLIVIA - kobieta w wieku 40 lat. Pochodzenie etniczne z Azji Południowej. Pewna siebie i kompetentna. Mówi, co myśli.

BAILEY - kobieta w wieku 30 lat. Dowolne pochodzenie etniczne. Trzymająca się zasad, zdecydowana, z genialnym umysłem.

Mecenas She-Hulk - 9. odcinek (finał)

Ponadto Charlie Cox postanowił wypowiedzieć się o różnicy między jego Daredevilem z serialu Netflixa, a tym z MCU, którego mogliśmy zobaczyć w produkcji Mecenas She-Hulk. Stwierdził, że tak naprawdę do tej pory nie było okazji, aby zbadać lekkość z komiksów o Diable Stróżu. Powiedział, że Daredevil u swoich podstaw lepiej sprawdza się jako historia dla dojrzalszego widza, ale nawet życie, które jest bardzo poważne, ma w sobie komediowe momenty. Cox stwierdził, że czuł, że to ciekawy eksperyment, aby umieścić mściciela z Hell's Kitchen w świecie, który tonalnie jest bardziej zabawny, pełen beztroski.

Ponadto w rozmowie z The Hollywood Reporter Cox wypowiedział się na temat Daredevil: Born Again. Stwierdził, że nie widział jeszcze żadnych scenariuszy, więc nie wie, jak będzie wyglądać obecna iteracja historii bohatera. Powiedział, że jest to okazja, aby wziąć to, co zadziałało w serialu Netflixa i dodać kilka nowych, ciekawych rzeczy.