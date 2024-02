Daredevil: Born Again - aktorka z oryginalnego serialu ma "niedokończone sprawy". Jest chętna na powrót do roli

Netflix/Marvel

Mimo przenosin Daredevila z Netflixa do MCU, wielu członków oryginalnej obsady powróciło do swoich ról, które piastowali w poprzednich trzech sezonach. Poza powrotem Charliego Coxa i Vincenta D'Onofrio, w obsadzie ponownie znalazł się również Wilson Bethel, Deborah Ann Woll, Elden Henson czy Jon Bernthal, a wiele plotek wskazuje na to, że Jessica Jones w wykonaniu Krysten Ritter również mogłaby się pojawić. Wielu fanów oryginalnego serialu wskazuje jednak, że brakuje postaci, która spajała w pewien sposób Netflixowe uniwersum postaci z Marvela i wystąpiła w każdej z osobnych produkcji, czyli Claire Temple, w którą wcielała się Rosario Dawson. Aktorka już przy okazji promowania Ahsoki stwierdziła, że byłaby chętna na powrót do roli. Teraz za pośrednictwem swojego konta w platformie X (wcześniej Twitter) wstawiła post z #unfinishedbusiness, który sugeruje, że nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa w odpowiedzi na pytanie fana o powrót do roli.

https://twitter.com/rosariodawson/status/1758195240748622287

Daredevil: Born Again - co wiemy?

Chociaż serial został przebudowany od fundamentów według insiderów, tak prace na planie ponownie ruszyły. Do sieci trafiło wiele zdjęć z planu zdjęciowego, które pokazywały nowy strój głównego bohatera, powrót jego dwójki przyjaciół, a także oferowały wskazówki odnośnie samej fabuły.