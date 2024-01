Daredevil: Born Again - inny wielki złoczyńca z Netfliksa też wróci w MCU! Tę postać kochaliśmy wszycy

Netflix/Marvel

Jak donosi serwis Comicbook, w Daredevil: Born Again w MCU zobaczymy jeszcze jedną postać, która wcześniej pojawiła się w ekranowej wersji historii Matta Murdocka z plaformy Netflix. Ma nią być Benjamin Poindexter aka Bullseye, w którego rolę ponownie wcieli się Wilson Bethel. Chyba nikt z nas nie ma złudzeń, że był to jeden z najciekawszych antagonistów tzw. Defendersverse.

Przypomnijmy, że Bullseye do netfliksowego Daredevila wszedł w 3. sezonie produkcji. Przedstawiono go jako zmagającego się z problemami mentalnymi, przejawiającego skłonności sadystyczne agenta FBI, którym Wilson Fisk manipulował po to, by został prawą ręką Kingpina. Mroczna strona postaci dawała doskonały kontrast dla pozornej uczciwości i sumienności, które prezentował w codziennej pracy.

Benjamin Poindexter aka Bullseye w serialu Netfliksa

Bullseye z Netfliksa zabił przynajmniej 34 osoby. W pewnym momencie udawał on samego Daredevila, przywdziewając jego kostium; do historii przejdzie także jego walka z Nieustraszonym w kościele - tuż przed próbą zabicia Karen Page.

Poindexter został wcześniej sparaliżowany po ataku na hotel, w którym znajdował się prezydent USA. Później trafił pod opiekę doktora Oyamy, który postanowił zadbać o jego kręgosłup przy pomocy bionicznych ulepszeń. To głównie one sprawiły, że złoczyńca zyskał niemalże nadludzkie zdolności w walce wręcz i w rzucaniu we wroga rozmaitymi przedmiotami.

