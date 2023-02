Daredevil: Born Again - serial będzie różnić się od hitu Netflixa. Aktor zapowiada

Źródło: Marvel/Disney+

Daredevił powrócił do MCU w filmie Spider-Man: Bez drogi do domu, a potem pojawił się w serialu Mecenas She-Hulk. Trwają przygotowania do jego solowego serialu zatytułowanego Daredevil: Born Again, który ma liczyć aż 18 odcinków. W roli Wilsona Fiska/Kingpina powróci Vincent D'Onofrio, który na Twitterze wyjawił fanom, że ta produkcja będzie różnić się od Daredevila tworzonego swego czasu dla Netflixa.

Daredevil: Born Again - komentarz

Według D'Onofrio nowy serial będzie czymś zupełnie innym niż hit tworzony dla Netflixa.

- To będzie coś bardzo fajnego i zarazem będzie bardzo różnić się od serialu Netflixa, który jak wiemy był niesamowity. To jednak coś kompletnie nowego i inteligentnie skonstruowanego. Zaskoczymy wszystkich. I tak, będzie to bardzo fajne.

Przypomnijmy , że pod koniec grudnia 2022 roku w swoim wywiadzie Charlie Cox (Daredevil/Matt Murdock) zapowiadał, że serial będzie mroczny, ale nie będzie tak krwawy jak poprzedni. Tłumaczył jednak, że ta postać działa najlepiej, gdy jest skierowana do widzów dorosłych. Obiecał też, że w nowym serialu zobaczymy więcej pracy Matta Murdocka jako prawnika na sali sądowej.

Prace na planie serialu Disney+ mają ruszyć wiosną 2023 roku. Potencjalna data premiery nie została ujawniona, ale nie odbędzie się ona wcześniej niż w 2024 roku.