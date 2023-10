Daredevil: Born Again ma nowego showrunnera. Pracował on przy hicie Netflixa

Marvel/Netflix

Marvel Studios oficjalnie zatrudniło Dario Scardapane'a do roli showrunnera serialu Daredevil: Born Again. Był on producentem takich seriali jak Marvel’s The Punisher Netflixa czy Jack Ryan. Natomiast ekipę reżyserską nowej wizji serialu stworzą Justin Benson oraz Aaron Moorhead. Odpowiadają oni za pierwszy, czwarty, piąty i szósty odcinek 2. sezonu Lokiego, czyli te, które zbierają fantastyczne recenzje. Panowie wyreżyserują pozostałem odcinki Daredevila po zmianie koncepcji.

Daredevil: Born Again - zmiany za kulisami

Po tym, jak Marvel Studios oceniło prace Matta Cormana i Chrisa Orda, uznali, że to. co stworzyli w Daredevil: Born Again nie działa. Podjęto więc decyzje o zwolnieniu panów oraz reżyserów. Udało im się nakręcić 9 z 18 odcinków. Osoby decyzyjne w Marvelu zamierzają część nakręconego materiału wykorzystać, a główna zmiana następują w koncepcji serialu. Pierwotnie miał być to procedural, czyli historia skupiała się na wątkach rozpisanych na pojedyncze odcinki, a Marvel Studios chce jedną rozbudowaną historię na cały sezon.

Decyzje wpłyną na to, że serial pojawi się na ekranach dużo później niż pierwotnie planowano. Charlie Cox i Vincent D'Onofrio powrócą w głównych rolach Daredevila i Kingpina.