Daredevil: Born Again - Fisk Can Fix It! Tylko spójrzcie, kto poparł walkę Kingpina o fotel burmistrza

Prace na planie serialu Daredevil: Born Again w Nowym Jorku trwają. Do sieci właśnie trafiła kolejna partia dokumentujących cały proces zdjęć - jedno z nich może być dla fanów zupełnie zaskakujące. Jak się bowiem okazuje, Wilson Fisk aka Kingpin zyska nieoczekiwanego sojusznika w trakcie politycznej kampanii, która ma go doprowadzić do objęcia urzędu burmistrza.

Na nowych fotografiach z planu widzimy więc Matta Murdocka rozmawiającego ze swoim odwiecznym wrogiem, ale i uśmiechającego się w trakcie zakładania czapeczki baseballowej, na której widać hasło wyborcze antagonisty: "Fisk Can Fix It". Już kilka miesięcy temu w sieci pojawiały się spekulacje, że Murdock w początkowej fazie kampanii faktycznie będzie popierał polityczne aspiracje Kingpina, choć powody takiego obrotu spraw nie zostały ujawnione.

Inne ze zdjęć z planu potwierdza, że w produkcji Marvela zobaczymy znaną już z serialu Netfliksa lokację - słynny w Hell's Kitchen bar Josie's, w którym spotykali się Matt, Karen Page i Foggy Nelson w celu omówienia spraw zawodowych.

Data premiery serialu Daredevil: Born Again nie została jeszcze ustalona.