Daredevil i Bullseye w nowych kostiumach na planie Born Again! Czy to scena śmierci [SPOILER]?

Nie ma dnia, by do sieci nie trafiały kolejne zdjęcia z planu Daredevil: Born Again - najnowsze z nich mogą jednak wzbudzić wśród fanów Nieustraszonego najwięcej emocji. Widzimy bowiem na nich Matta Murdocka i Benjamina Poindextera aka Bullseye'a w zupełnie innych kostiumach.

Pierwsza z postaci nosi trykot różniący się od tego, który zobaczyliśmy w serialu Echo (zwróćcie uwagę, że nadal brakuje na nim charakterystycznych liter "DD"), natomiast złoczyńca przywdział strój taktyczny, nawiązujący wyglądem do kostiumu z komiksowego runu, za który odpowiadali Chip Zdarsky i Marco Chechetto. Spójrzcie sami:

Z doniesień osób przebywających blisko planu wynika, że twórcy Daredevil: Born Again kręcą obecnie scenę, w której pokazana zostanie śmierć Karen Page - przypomnijmy, że zgodnie z ostatnimi doniesieniami portretowana przez Deborah Ann Woll postać pojawi się w zaledwie trzech odcinkach.

Choć nie jest to do końca jasne, przebieg zdarzeń może być następujący: najpierw Matt Murdock, Karen i Foggy Nelson wspólnie zjedzą kolację w ich ulubionej restauracji Josie's, natomiast po wyjściu naprzeciw nich stanie ubrany już w kostium Bullseye. Wszystko wskazuje na to, że wystrzeli on z broni w kierunku Page i Nelsona, najprawdopodobniej uśmiercając pierwszą z nich (warto dodać, że komiksowy Poindexter zawsze trafia do celu). Daredevil w stroju pojawi się na miejscu zbrodni dopiero później.

