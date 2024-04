Daredevil: Born Again - nowe zdjęcia z planu. Małżeństwo Fisków znowu razem po latach

fot. materiały prasowe

Prace na planie serialu Daredevil: Born Again na razie zostały zakończone, ale kolejne fotki trafiają do sieci. Na nowych widzimy, jak Vincent D'Onofrio i Ayelet Zurer ponownie wcielają się w Wilsona i Vanessę Fisków, tak jak w poprzezdnim serialu o superbohaterze. Chwilowo nie było to pewne, bo w pierwotnej wersji nowego serialu Vanessę miała zagrać Sandrine Holt, ale po zmianie wizji na produkcję Marvela, Zurer została ponownie obsadzona. To ma też związek z decyzją, że seriale Netflixa oparte na komiksach Marvela są częścią MCU.

Daredevil: Born Again - zdjęcia z planu

Zurer to nie jedyny powrót w Daredevil: Born Again. W obsadzie są także Charlie Cox jako Matt Murdock/Daredevil, Elden Henson jako Foggy Nelson, Deborah Ann Woll jako Karen Page, Jon Bernthal jako Frank Castle/Punisher oraz Wilson Bethel jako Bullsey. Wszyscy ci aktorzy występowali w którymś z trzech sezonów Daredevila.

Daredevil: Born Again to serial Marvela tworzony dla Disney+. Data premiery nie jest znana.