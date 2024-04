Mel Gibson "pokochał" Roberta Downeya Jr. za ten gest. Gdy Hollywood "cancelowało", aktor MCU zrobił to

Universal/USA Today

W magazynie Esquire ukazał się obszerny artykuł, który przedstawia sylwetkę Roberta Downeya Jr. - materiał jest złożony z kilku wywiadów, których udzieliły gwiazdy Hollywood. Jedną z nich był Mel Gibson, który stwierdził, że "pokochał" ekranowego Iron Mana za gest sprzed lat i okazane wówczas przez niego wsparcie. Chodzi o sytuację, która wydarzyła się po 2006 roku, kiedy to reżyser filmu Braveheart - Waleczne serce został aresztowany, a opinia publiczna dowiedziała się o formułowanych przez niego, antysemickich komentarzach.

Jak wspomina Gibson:

Pewnego razu znalazłem się w trudnej sytuacji, która w jakimś sensie zakończyła moją karierę. Siedziałem pijany na tylnym siedzeniu radiowozu, powiedziałem jakieś głupie bzdury i później znalazłem się na czarnej liście. Byłem jak chłopiec z plakatów o cancelowaniu. Kilka lat później on (Downey Jr. - przyp. aut.) zaprosił mnie na wydarzenie, na którym wręczano mu jakąś nagrodę. Zawsze byliśmy na huśtawce: gdy on siedział na wozie, ja z niego spadałem i odwrotnie. W tamtym czasie dla Hollywood praktycznie nie istniałem, ale on wstał i przemówił w moim imieniu. Był to odważny i życzliwy gest. Pokochałem go za to.

Jodie Foster bała się o przyszłość Roberta Downeya Jr.

W tym samym artykule zamieszczono także wywiad z Jodie Foster, która wspomina z kolei sytuację z planu reżyserowanej przez siebie produkcji Wakacje w domu z 1995 roku, w której jedną z głównych ról zagrał właśnie Downey Jr. Twórczyni filmu wspomina, jak wzięła aktora na bok, gdy widać po nim było jego walkę z narkotykowym uzależnieniem:

Podczas kręcenia jednej ze scen wzięłam go na bok i powiedziałam mu: "Słuchaj, nie mogłabym być bardziej wdzięczna za to, co włożyłeś w ten film. Boję się jednak o to, co będzie z tobą dalej. W tej chwili jesteś naprawdę dobry w trzymaniu się na tym stołku barowym. Wydaje mi się, że sytuacja jest jednak trudna i nie jestem pewna, jak to się skończy".

