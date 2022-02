Daredevil - Elektra toczy zacięty bój z wrogiem Spider-Mana. Wyjdzie z tego cało?

Marvel

W Daredevil: Woman Without Fear #3 autorstwa Chipa Zdarsky'ego i Rafaela de Latorre, Kraven Łowca stanął do walki z Elektrą, działającą teraz jako Daredevil. Marvel Comics udostępniło plansze i okładkę komiksu.

Przypomnijmy, że po aresztowaniu Matta Murdocka/Daredevila, Elektra przejęła jego miano i przysięgła, że nie będzie zabijać. Jednak ostatnie wydarzenia sprowokowane przez Wilsona Fiska wystawiły na próbę jej nowe postanowienia. Fisk w końcu stworzył nowy zespół Thunderbolts, do którego należy między innymi Kraven, znany dobrze jako wróg Spider-Mana. Łowca rozpoczął polowanie na Elektrę i w trzecim numerze dochodzi do starcia między nimi. W numerze zobaczymy też scenę retrospekcji pomiędzy Elektrą a Mattem Murdockiem. Na udostępnionych kadrach widzimy, że Elektra odniesie rany i los pojedynku nie jest łatwy do przesądzenia.

Daredevil: Woman Without Fear - plansze i okładka

Daredevil: Woman Without Fear #3

Premiera komiksu 2 marca w USA.