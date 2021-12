Daredevil w MCU będzie mieć inny kostium niż w Netflixie. Nowe przecieki

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Netflix

Szef Marvel Studios, Kevin Feige potwierdził, że Charlie Cox powróci jako Matt Murdock/Daredevil w MCU. Nie wyjawił dodatkowych informacji, ale przecieki wciąż pojawiają się w sieci. Nowe doniesienia pochodzą od z reguły dobrze poinformowanego KC Walsha z GWW, który dowiedział się od swoich informatorów, że gdy Daredevil pojawi się w MCU, będzie mieć on znany z komiksów żółty kostium, nie czerwony. Według jego wiedzy superbohater przywdzieje go po raz pierwszy w She-Hulk.

Daredevil w żółtym stroju

Co ciekawe, jak zwracają uwagę dziennikarze zajmujący się komiksami Daredevil najpierw miał żółty strój, który reprezentował hold dla ojca Murdocka. Dopiero potem przywdział znany czerwony strój.

Według wszelkich plotek to nie będzie ten sam Daredevil, co w serialu Netflixa, ale jego wariant, czyli alternatywna wersja ze świata równoległego. Wiemy, że serial Netflixa nie należy do MCU, a Marvel Studios nie ma już żadnej współpracy z platformą, więc muszą się jakoś od nich odseparować. Pomimo obsadzenia tych samych aktorów w rolach postaci z hitów Netflixa, mają one być trochę inne. Prawdopodobnie też po to, by dopasować ich do MCU.

She-Hulk - premiera w 2022 roku w Disney+.

