Venom 2 - gdzie kręcono scenę po napisach? Nowa informacja o związku z MCU

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Scena po napisach filmu Venom 2: Carnage powiązała antybohatera z MCU. W wyniku wydarzeń z filmu Spider-Man: Bez drogi do domu Eddie i Venom zostali przeniesieni ze swojego świata do Kinowego Uniwersum Marvela. Od premiery minęły miesiące, a sam fakt potwierdził szef Marvel Studios, Kevin Feige. Na ten moment ta informacja nie jest już uważana za spoiler i temat jest omawiany otwarcie. Spoilerem są jedynie szczegóły samej sceny.

Tom Holland podczas promocji przygód Pajączka wyjawił, że Amy Pascal, producentka z ramienia Sony wyjawiła mu informację o tym, że pojawi się w Venomie 2. Venom i Eddie widzieli go na ekranie telewizora, gdy J. Jonah Jameson rozprawiał o jego prawdziwej tożsamości. Aktor dodał też, że najwyraźniej scena po napisach była kręcona bardzo późno, bo Tom Hardy przybył na plan Spider-Mana 3 i tam ją nakręcił w kilka dni. To potwierdza zdjęcie Toma Hardy'ego z mediów społecznościowych, na których miał czapkę z logiem filmu Spider-Man: Bez drogi do domu. Wielu spekulowało, że dzięki temu pojawi się w tej produkcji MCU, ale biorąc pod uwagę wypowiedź Hollanda nie jest to takie pewne. Z drugiej strony podkreślił, że Hardy spędził na planie kilka dni. Trudno byłoby spędzić tyle czasu nad krótką sceną po napisach, więc jest to obecnie tematem rozważań fanów.

Venom 2 - scena po napisach

Spider-Man: Bez drogi do domu - premiera w polskich kinach 17 grudnia.

