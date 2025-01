UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Plotki mówiły o tym, że drugi sezon serialu To zawsze Agatha jest coraz bliższy rzeczywistości. Marvel Studios tradycyjnie nie odnosi się do pogłosek, ale zrobiła to aktorka z tej produkcji. Patti LuPone, grająca Lilię, w rozmowie w radiu Sirius XM powiedziała otwarcie: nie będzie drugiego sezonu.

To zawsze Agatha bez 2. sezonu?

Skąd Patti LuPone czerpie swoją wiedzę? Okazuje się, że taką informację przekazała jej showrunnerka serialu To zawsze Agatha, Jac Schaeffer.

– Nie będzie drugiego sezonu. Jac Schaeffer, twórczyni serialu, przyszła raz do mojej przyczepy i powiedziała: "Patti, przyszłam ci powiedzieć, że Lilia zginie". A ja jej na to: "Ale ja chciałam drugi sezon!". To wtedy mi odpowiedziała, że ona nie robi drugich sezonów. Wyjawiła mi: "Chcieli, abym zrobiła drugi sezon WandaVision, ale nie zgodziłam się. Zbyt dużo do pisania!". Dlatego robi jednosezonowe historie. Mam nadzieję i modlę się o to, że kiedyś znów będę mogła z nią pracować, ponieważ jest magiczna.

Czy to oznacza, że plotki o drugim sezonie To zawsze Agatha są nieprawdziwe? Niekoniecznie. Jac Schaeffer nie zrobiła drugiego sezonu WandaVision, ale To zawsze Agatha jest kontynuacją tego serialu. Dlatego też te pogłoski mogą mówić o planowanej kontynuacji w postaci nowego serialu.

Marvel Studios na razie niczego nie ogłosiło. To zawsze Agatha był zaskoczeniem 2024 roku, ponieważ serial, po którym nikt niczego się nie spodziewał, podbił serca widzów, notując z odcinka na odcinek coraz lepszą oglądalność i zbierając dobre opinie.