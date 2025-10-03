Elektra powróci w Daredevil: Odrodzenie? To może być adaptacja TEGO komiksu

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Z roku na rok do MCU przechodzi coraz więcej twarzy znanych z Netflixowego uniwersum. Charlie Cox, Vincent D'Onofrio czy Jon Bernthal to tylko te większe nazwiska, a nawet obsada poboczna znalazła dla siebie gniazdko w nowych produkcjach Kinowego Uniwersum Marvela. Niewykluczone, że kolejna osoba powróci do większego uniwersum. O kogo chodzi?

Zdaniem Daniela Richtmana, znanego i wiarygodnego scoopera, w serialu Daredevil: Odrodzenie ma powrócić Elektra, którą znów zagra Elodie Yung. Przypomnijmy, że jest to postać, która aż dwukrotnie umierała i raz powróciła do życia. Najpierw w finałowym odcinku 2. sezonu Daredevila została zamordowana z ręki Nobu, a następnie wskrzeszona w Defenders przez Rękę, ale w tym samym serialu pożegnała się z życiem po raz drugi, gdy razem z Mattem została zasypana gruzem upadającego budynku. On jednak przeżył tamto wydarzenie, więc niewykluczone, że Elektra także zdołała przetrwać. W końcu trudno ją zabić.

Kiedy mielibyśmy zobaczyć ją z powrotem na ekranie? Tu scooper nie ma klarownych informacji: "Potwierdzono mi, że Elektra powróci. Nie jestem tylko pewien, czy w drugim czy trzecim sezonie."

Warto przypomnieć sobie plotki. Te mówią, iż 2. sezon Daredevil: Odrodzenie zakończy się schwytaniem Diabła Stróża i wsadzeniem go do więzienia. To motyw, który pojawił się niedawno w komiksach. Co ciekawe, wówczas miano Daredevila przejęła Elektra, która w kostiumie zaczęła walczyć z niesprawiedliwością, gdy Matt Murdock spędzał czas za kratkami. Niewykluczone, że podobnie stanie się w serialu Marvela jeśli plotki o zakończeniu drugiej serii okażą się prawdziwe.

