Elektra powróci w Daredevil: Odrodzenie? To może być adaptacja TEGO komiksu

W komiksach Marvela Elektra przez jakiś czas piastowała imię Diabła Stróża, gdy ten przebywał za kratkami. Czy w Kinowym Uniwersum Marvela będzie podobnie? Jeden ze scooperów jest pewny, że Elektra się pojawi. Kto ją zagra?
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Daredevil: Odrodzenie 
elektra elodie yung
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Elektra fot. Marvel Comics
Z roku na rok do MCU przechodzi coraz więcej twarzy znanych z Netflixowego uniwersum. Charlie Cox, Vincent D'Onofrio czy Jon Bernthal to tylko te większe nazwiska, a nawet obsada poboczna znalazła dla siebie gniazdko w nowych produkcjach Kinowego Uniwersum Marvela. Niewykluczone, że kolejna osoba powróci do większego uniwersum. O kogo chodzi?

Batman 2 zbliży się do horroru? Gwiazda Pingwina zapowiada film

Zdaniem Daniela Richtmana, znanego i wiarygodnego scoopera, w serialu Daredevil: Odrodzenie ma powrócić Elektra, którą znów zagra Elodie Yung. Przypomnijmy, że jest to postać, która aż dwukrotnie umierała i raz powróciła do życia. Najpierw w finałowym odcinku 2. sezonu Daredevila została zamordowana z ręki Nobu, a następnie wskrzeszona w Defenders przez Rękę, ale w tym samym serialu pożegnała się z życiem po raz drugi, gdy razem z Mattem została zasypana gruzem upadającego budynku. On jednak przeżył tamto wydarzenie, więc niewykluczone, że Elektra także zdołała przetrwać. W końcu trudno ją zabić.

Kiedy mielibyśmy zobaczyć ją z powrotem na ekranie? Tu scooper nie ma klarownych informacji: "Potwierdzono mi, że Elektra powróci. Nie jestem tylko pewien, czy w drugim czy trzecim sezonie."

Warto przypomnieć sobie plotki. Te mówią, iż 2. sezon Daredevil: Odrodzenie zakończy się schwytaniem Diabła Stróża i wsadzeniem go do więzienia. To motyw, który pojawił się niedawno w komiksach. Co ciekawe, wówczas miano Daredevila przejęła Elektra, która w kostiumie zaczęła walczyć z niesprawiedliwością, gdy Matt Murdock spędzał czas za kratkami. Niewykluczone, że podobnie stanie się w serialu Marvela jeśli plotki o zakończeniu drugiej serii okażą się prawdziwe.

Kto może się pojawić w Armii Daredevila?

Jessica Jones

Potwierdzono już, że Krysten Ritter pojawi się w 2. sezonie Daredevil: Odrodzenie. To idealny nabytek dla armii Diabła Stróża.

arrow-left
Jessica Jones
fot. Netflix
arrow-right

Źródło: comicbookmovie.com

Powiązane seriale

8,1

2025
Daredevil: Odrodzenie
Oglądaj TERAZ Daredevil: Odrodzenie Dramat
Powiązane osoby

