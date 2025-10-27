fot. materiały prasowe

Dziennikarz portalu ScreenRant spotkał się z Charlie’em Coxem, który w serialu Daredevil: Odrodzenie gra tytułowego superbohatera. Podczas rozmowy padł temat całkowitej zmiany koncepcji pierwszego sezonu - pierwotnie miał to być serial znacznie bardziej prawniczy niż superbohaterski. Wersja przygotowywana przez pierwszych twórców była zupełnie odcięta od Daredevila i innych produkcji Marvela stworzonych dla Netflixa. Według Coxa podziękowania za zmianę kierunku należą się jednej osobie - samemu Punisherowi, czyli Jonowi Bernthalowi.

Nowy Daredevil dzięki Punisherowi

Kluczowa okazała się scena kłótni Punishera z Daredevilem, która - jak się okazuje - została nakręcona przez poprzednią ekipę, ale wykorzystana przez nową w ostatecznej wersji serialu.

Jon Bernthal - Z tego, co słyszałem, wtedy przyglądali się materiałom, montowali je i składali w całość. Pewnego dnia pojawiła się tam właśnie ta scena. Potem pokazali ją osobom decyzyjnym z samej góry Disneya i Marvela. Oni powiedzieli otwarcie: „To jest wspaniałe. To serial, który chcemy zrobić!”. To właśnie ta scena sprawiła, że zmieniono kierunek i postanowiono kontynuować to, co stworzyliśmy wcześniej - tę mroczną, ponurą wersję Daredevila. Co więcej, większość tej sceny napisał sam. Jesteśmy mu bardzo wdzięczni za to, że poprowadził nas na właściwe tory.

Jon Bernthal wielokrotnie podkreślał, jak bardzo zależy mu na Punisherze i jak stara się być wierny tej postaci. Do tej pory jednak nie słyszeliśmy o tym, że brał udział w pisaniu jednej ze scen do nowego Daredevila. Dzięki tej decyzji włodarzy Marvela seriale Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage oraz Defenders są częścią kanonu MCU.

Daredevil: Odrodzenie - premiera drugiego sezonu odbędzie się 4 marca 2026 roku.