Daredevil: Odrodzenie - jedna scena zmieniła wszystko. Dzięki niej zmieniono koncepcję na dla dorosłych

Pierwsza ekipa tworząca serial Daredevil: Odrodzenie realizowała zupełnie inną wersję produkcji - bardziej prawniczą niż superbohaterską. Charle Cox, grający tytułową postać, ujawnił, co zadecydowało o zmianie koncepcji i powiązaniu z serialem Netflixa oraz innymi produkcjami Marvela.
Daredevil (Daredevil: Odrodzenie) - stracił swoich najbliższych przyjaciół, co pogłębiło jego izolację. Jednocześnie przygotowuje się do nowej wojny z Kingpinem. fot. materiały prasowe
Dziennikarz portalu ScreenRant spotkał się z Charlie’em Coxem, który w serialu Daredevil: Odrodzenie gra tytułowego superbohatera. Podczas rozmowy padł temat całkowitej zmiany koncepcji pierwszego sezonu - pierwotnie miał to być serial znacznie bardziej prawniczy niż superbohaterski. Wersja przygotowywana przez pierwszych twórców była zupełnie odcięta od Daredevila i innych produkcji Marvela stworzonych dla Netflixa. Według Coxa podziękowania za zmianę kierunku należą się jednej osobie - samemu Punisherowi, czyli Jonowi Bernthalowi.

Nowy Daredevil dzięki Punisherowi

Kluczowa okazała się scena kłótni Punishera z Daredevilem, która - jak się okazuje - została nakręcona przez poprzednią ekipę, ale wykorzystana przez nową w ostatecznej wersji serialu.

- Z tego, co słyszałem, wtedy przyglądali się materiałom, montowali je i składali w całość. Pewnego dnia pojawiła się tam właśnie ta scena. Potem pokazali ją osobom decyzyjnym z samej góry Disneya i Marvela. Oni powiedzieli otwarcie: „To jest wspaniałe. To serial, który chcemy zrobić!”. To właśnie ta scena sprawiła, że zmieniono kierunek i postanowiono kontynuować to, co stworzyliśmy wcześniej - tę mroczną, ponurą wersję Daredevila. Co więcej, większość tej sceny napisał sam Jon Bernthal. Jesteśmy mu bardzo wdzięczni za to, że poprowadził nas na właściwe tory.

Marvel

Jon Bernthal wielokrotnie podkreślał, jak bardzo zależy mu na Punisherze i jak stara się być wierny tej postaci. Do tej pory jednak nie słyszeliśmy o tym, że brał udział w pisaniu jednej ze scen do nowego Daredevila. Dzięki tej decyzji włodarzy Marvela seriale Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage oraz Defenders są częścią kanonu MCU.

Fani Marvela oszaleją z radości. Film, na który czekali latami, coraz bliżej powstania

Daredevil: Odrodzenie - premiera drugiego sezonu odbędzie się 4 marca 2026 roku.

Źródło: screenrant.com

