Dziennikarz portalu ScreenRant spotkał się z Charlie’em Coxem, który w serialu Daredevil: Odrodzenie gra tytułowego superbohatera. Podczas rozmowy padł temat całkowitej zmiany koncepcji pierwszego sezonu - pierwotnie miał to być serial znacznie bardziej prawniczy niż superbohaterski. Wersja przygotowywana przez pierwszych twórców była zupełnie odcięta od Daredevila i innych produkcji Marvela stworzonych dla Netflixa. Według Coxa podziękowania za zmianę kierunku należą się jednej osobie - samemu Punisherowi, czyli Jonowi Bernthalowi.
Nowy Daredevil dzięki Punisherowi
Kluczowa okazała się scena kłótni Punishera z Daredevilem, która - jak się okazuje - została nakręcona przez poprzednią ekipę, ale wykorzystana przez nową w ostatecznej wersji serialu.
Jon Bernthal wielokrotnie podkreślał, jak bardzo zależy mu na Punisherze i jak stara się być wierny tej postaci. Do tej pory jednak nie słyszeliśmy o tym, że brał udział w pisaniu jednej ze scen do nowego Daredevila. Dzięki tej decyzji włodarzy Marvela seriale Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage oraz Defenders są częścią kanonu MCU.
Daredevil: Odrodzenie - premiera drugiego sezonu odbędzie się 4 marca 2026 roku.
Źródło: screenrant.com