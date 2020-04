Daredevil w filmie Spider-Man 3? Charlie Cox komentuje plotki

Charlie Cox, czyli serialowy Daredevil jest faworytem fanów do powrotu w tej roli w MCU. Wiemy, że prędzej czy później Daredevil się pojawi, ale czy będzie grany przez tego samego aktora?

Cox odnosząc się do plotek na temat Spider-Mana 3, twierdzi, że nic o nich nie słyszał i jeśli ma pojawić się tam Daredevil, to nie będzie to postać grana przez niego.

- Jeśli to jest prawda, to nie będę ja. Zagra go inny aktor - wyjaśnia.

Oczywiście mało kto spodziewał się, że Charlie Cox powróci jako Daredevil w Spider-Manie 3, ponieważ plotka pochodziła z bardzo mało wiarygodnego źródła, ale i tak ktoś o nią zapytał aktora.

Cox dodaje, że naturalnie jest bardzo zainteresowany powrotem do roli, jeśli taka szansa się pojawi. Nawet, jeśli Matt Murdock miałby pojawić się w tle, ale preferuje pomysł, by Matt był prawnikiem doradzającym Peterowi Parkerowi.

Został zapytany też, czy nie był rozczarowany tym, że Daredevil nie pojawił się w Avengers: Koniec gry. Cox tak nie sądzi i jest szczęśliwy z powodu tego, co mógł zrobić z postacią.

Na razie nie wiadomo, jakie plany ma Marvel Studios na postać Daredevila i czy biorą pod uwagę wykorzystanie aktorów z serialu Netflixa.