Darkest Dungeon II - Kingdoms nowym trybem rozgrywki. Zobaczcie zwiastun nadchodzącej aktualizacji

fot. materiały prasowe

Reklama

Red Hook Studios zapowiedziało, że jeszcze w tym roku Darkest Dungeon II otrzyma dużą, bezpłatną aktualizację, w której wprowadzony zostanie nowy tryb rozgrywki o nazwie Kingdoms. Gracze będą walczyć nie tylko z wrogami, ale też i z czasem. Celem będzie pokonanie zagrożenia, zanim to się rozprzestrzeni i zniszczy tytułowe królestwo.

Z pomocą przyjdą surowce, które będzie można pozyskać poprzez przemierzanie dostępnych lokacji. Zdobyte materiały będzie można następnie wykorzystać do ulepszania bohaterów oraz karczm, które posiadać będą własne, rozbudowane drzewka rozwoju. Nie zabraknie również zadań do wykonania oraz trzech nowych frakcji potworów: The Coven, Beastmen i Crimson Couriers.

Darkest Dungeon II - Kingdoms (zwiastun aktualizacji)

Co najlepsze, to ogromna, DARMOWA aktualizacja Darkest Dungeon 2, wzbogacająca nasze dzieło o jeszcze więcej zawartości dla naszych graczy. W Red Hook oceniamy projekty na podstawie ich potencjału do wywoływania zaskoczenia, zachwytu oraz rozpaczy. Kingdoms ma to wszystko. Nie możemy doczekać się, aż będziemy mogli podzielić się szczegółami z naszą społecznością - powiedział Chris Bourassa, współzałożyciel i dyrektor kreatywny Red Hook Studios.

Dokładna data premiery aktualizacji Kingdoms nie została ujawniona, ale ma ona pojawić się na rynku pod koniec 2024 roku zarówno na Steam, jak i Epic Games Store.