PLAY NOW TV zaciera granice pomiędzy telewizją i serwisami VoD

Pierwsze miesiące pandemii koronawirusa były dla platform VoD okresem dynamicznego rozwoju. Znaczna część społeczeństwa została odesłana do pracy bądź nauki zdalnej, inni z kolei czasowo zawiesili działalność zarobkową. To wszystko przełożyło się na zauważalny wzrost zainteresowania serwisami VoD, które w 2020 roku błyskawicznie pozyskiwały nowych klientów. Uziemieni przez izolację społeczną i odcięci od wydarzeń kulturalnych chętniej sięgaliśmy po wirtualne katalogi filmów i seriali dostępnych od ręki w Amazon Prime Video, HBO GO czy Netfliksie.

I gdybyśmy rysowali przyszłość branży telewizyjnej wyłącznie na podstawie słupków popularności serwisów VoD, już dziś moglibyśmy obwieścić koniec ery telewizji linearnej. Ale klasyczne programy telewizyjne jeszcze przez wiele lat nie znikną, gdyż to one zapewniają nam szeroki dostęp do programów edukacyjnych, informacyjnych czy sportowych. Przyszłość tej branży tkwi w modelu hybrydowej dystrybucji. Modelu, który dobrze rozumieją przedstawiciele sieci Play.

W 2019 roku sieć powołała do życia usługę PLAY NOW TV, aby połączyć świat treści linearnych z platformami VoD. Dzięki niewielkiemu dekoderowi w formie pudełka telewizyjnego klienci mogli w jednym miejscu przeglądać katalogi największych serwisów filmowych oraz oglądać klasyczne programy telewizyjne nadawane na żywo.

Z racji na hybrydowy model dystrybucji treści abonenci PLAY NOW TV mogą także oglądać programy wyemitowane na przestrzeni ostatnich siedmiu dni oraz zapisywać je w chmurze, gdzie będą dostępne przez 180 dni od momentu ich premiery. Tym samym usługa zerwała z linearnym charakterem klasycznej telewizji i wtłoczyła ją w ramy nowoczesnego systemu treści dostępnych na żądanie.

Pierwsze dwa lata funkcjonowania PLAY NOW TV udowodniły, że połączenie tych dwóch skrajnie różnych mediów jest jak najbardziej możliwe i upowszechnienie się platform VoD nie musi doprowadzić do kanibalizacji tradycyjnej telewizji. A w 2021 roku nadszedł czas na kolejny ważny krok – ścisłe połączenie promocyjnych ofert abonamentowych.

Możliwość opłacania Netfliksa razem z rachunkami za telefon nie jest żadnym novum w ofercie sieci Play. Za to powiązanie oferty abonamentowej PLAY NOW TV z promocją na korzystanie z serwisu VoD może być tym, co na dobre scali ze sobą te media. Nowi oraz obecni abonenci sieci Play, którzy do końca czerwca podpiszą umowę na PLAY NOW TV z dekoderem TV BOX, otrzymają nawet do 12 miesięcy darmowego dostępu do Netfliksa w wersji Standard HD. Tym samym w przystępnej cenie skorzystają zarówno z oferty dystrybutorów telewizji linearnej, jak i bogatej biblioteki platformy VoD.

Klienci, którzy wykupią Pakiet Podstawowy PLAY NOW TV wraz z internetem, mogą liczyć na 6 miesięcy darmowej subskrypcji. Z kolei abonenci Pakietu Rozszerzonego PLAY NOW TV wraz z dekoderem TV BOX mogą liczyć na 12 miesięcy darmowego abonamentu. Dużą zaletą hybrydowego modelu dystrybucji jest przede wszystkim jego cena, gdyż Pakiet Rozszerzony dostępny jest za 35 zł miesięcznie, a Pakiet Podstawowy razem z internetem już od 45 zł miesięcznie.

Na liście programów Pakietu Podstawowego obok kanałów telewizji naziemnej znajdziemy kilkadziesiąt kanałów rozrywkowych, edukacyjnych czy informacyjnych, po które chętnie sięgają użytkownicy klasycznej kablówki. Tym samym już w najniższym abonamencie uzyskujemy dostęp do treści, których na próżno szukać w bibliotekach platform VoD.

Miłośnicy seriali proceduralnych zanurzą się w świecie CSI: Kryminalnych zagadek Nowego Jorku oraz Kości za pośrednictwem kanału Fox, kibice piłki nożnej otrzymają do dyspozycji kanały Eleven Sports 3 oraz Eleven Sports 4, a fani komedii docenią kanał Comedy Central. Dzięki niemu będą mogli oglądać m.in. Teorię wielkiego podrywu czy Jak poznałem waszą matkę bez konieczności opłacania dostępu do serwisów VoD.

Abonenci Pakietu Rozszerzonego otrzymują dodatkowo dostęp do wszystkich treści udostępnianych w ramach czterech pakietów tematycznych. Pakiet Ekstra oferuje przede wszystkim rozszerzone portfolio kanałów muzycznych i serialowych. To dzięki niemu za pośrednictwem 13 ulicy obejrzymy Gliniarzy z Chicago czy Zabójcze umysły, a w AXN prześledzimy losy marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych w serialu SEAL Team czy jednostki bojowej dowodzonej przez sierżanta Daniela Harrelsona w serialu S.W.A.T. - jednostka specjalna.

Pozostałe pakiety tematyczne mają stanowić bezpośrednią konkurencję dla bogatych ofert sieci kablowych. W sekcji Sport znajdziemy m.in. kanały Eleven Sports 1 oraz Eleven Sports 2, w sekcji News najpopularniejsze kanały informacyjne z Polski i ze świata, a w grupie Kids umieszczono kanały z bajkami dla najmłodszych odbiorców.

Taki model hybrydowego funkcjonowania rynku telewizyjnego wydaje się być przyszłością branży, gdyż w zmyślny sposób łączy wolność wyboru treści platform VoD z szerokim zakresem tematycznym telewizji linearnej. Powiązanie abonamentu z wielomiesięczną subskrypcją Netfliksa jest z kolei ważnym krokiem na drodze do unifikacji tych jakże skrajnych mediów. I może okazać się istotnym powodem do zainteresowania się ofertą PLAY NOW TV w oczach tych odbiorców, którzy nie mieli jeszcze okazji zapoznać się z ofertą Netfliksa, bo serwis zawiesił program darmowych testów usługi.

Promocja filmowa Play trwa do końca czerwca 2021 roku, a darmowy abonament można uruchomić do końca lipca. Aby z niego skorzystać, należy zalogować się na swoje netfliksowe konto za pośrednictwem dekodera. Po upłynięciu promocyjnego okresu opłata subskrypcyjna zostanie doliczona do rachunku Play w ramach usługi Netflix – Płacę z Play. Klienci mogą w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z platformy, zarówno w trakcie trwania okresu promocyjnego, jak i po jego zakończeniu.