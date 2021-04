Kto zabił Sarę? - zwiastun 2. sezonu produkcji Netflixa. Kiedy premiera?

screen ze zwiastuna

Kolejny sezon Kto zabił Sarę? już wkrótce ujrzy światło dzienne. Premiera drugiej serii meksykańskiej produkcji Netflixa została bowiem zaplanowana na 19 maja. Tymczasem do sieci trafił zwiastun serialu. Zamieszczamy go poniżej.

Serial Kto zabił Sarę? skupia się na Alexie - mężczyźnie, który po 18 latach wyszedł z więzienia po odsiadce za zbrodnię, której nie popełnił. W pierwszym sezonie bohater postanowił odkryć prawdę o śmierci swojej siostry Sary. Druga seria rozpoczyna się w momencie, kiedy detektywi znajdują szkielet w podwórku Alexa. Odkrycie to może wysłać mężczyznę z powrotem do więzienia. W 2. serii bohater będzie próbował poznać mroczną przeszłość swojej siostry, podczas gdy jego przyjaciele będą go nakłaniać, by porzucił całą sprawę.

Do obsady w 2. sezonie dołączą tacy aktorzy jak Matías Novoa, Daniel Giménez Cacho czy Antonio de la Vega. Ponownie zobaczymy natomiast Manolo Cardonę (Alex), Ximenę Lamadrid (Sara), Carolinę Mirandę (Elisa), Ginésa Garcíe Millána (César), Claudię Ramírez (Mariana), Eugenio Sillera (José María) czy Alejandro Nonesa (Rodolfo).

Kto zabił Sarę? - zwiastun 2. sezonu

Kto zabił Sarę? - premiera 2. sezonu już 19 maja na platformie Netflix.