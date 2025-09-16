placeholder
Data premiery GTA 6 wcale nie taka pewna? Pojawiły się niepokojące doniesienia

Wstrzymajcie się z planowaniem urlopów na maj 2026 roku. Znany branżowy dziennikarz sugeruje, że premiera GTA 6 może zostać przełożona na jesień. 
Paweł Krzystyniak
Tagi:  gta 6 
grand theft auto VI grand theft auto 6 gta VI
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Grand Theft Auto VI - screeny fot. Rockstar Games
W maju tego roku oficjalnie poinformowano o przeniesieniu premiery GTA 6 na przyszły rok. Podano też konkretną datę – 26 maja 2026. Wygląda jednak na to, że termin ten wcale nie musi być ostateczny, a niektórzy przedstawiciele branży spodziewają się kolejnych opóźnień.

Taką informacją podzielił się Tom Henderson, branżowy dziennikarz i insider, w najnowszym odcinku podcastu Insider Gaming. Jego zdaniem premiera Grand Theft Auto VI może zostać przesunięta o kilka miesięcy – na przykład na jesień 2026 roku – aby wprowadzić dodatkowe poprawki. Wspomina on o perfekcjonizmie Rockstar Games i chęci stworzenia ogromnej, dopracowanej produkcji. Dodaje też, że ewentualne opóźnienie mogłoby zostać ogłoszone w listopadzie, podczas publikowania raportu finansowego. 

Nie wydaje mi się, by gra zadebiutowała w maju. Z jakiegoś powodu nie widzę, żeby GTA VI miało wtedy premierę. Wszystkie plotki i przecieki po prostu tego nie sugerują – tłumaczy Henderson.

Warto przypomnieć, że jakiś czas temu Strauss Zelnick, prezes Take-Two Interactive, został zapytany o to, czy majowa premiera GTA VI jest pewna. Nie dał stuprocentowej gwarancji, zamiast tego stwierdził jedynie, że są na to „duże szanse”.

Grand Theft Auto 6 bez dalszych opóźnień? Prezes Take Two odpowiada

Grand Theft Auto VI - screeny

Grand Theft Auto VI - screeny
fot. Rockstar Games
Źródło: x.com

