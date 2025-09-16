Data premiery GTA 6 wcale nie taka pewna? Pojawiły się niepokojące doniesienia
Wstrzymajcie się z planowaniem urlopów na maj 2026 roku. Znany branżowy dziennikarz sugeruje, że premiera GTA 6 może zostać przełożona na jesień.
W maju tego roku oficjalnie poinformowano o przeniesieniu premiery GTA 6 na przyszły rok. Podano też konkretną datę – 26 maja 2026. Wygląda jednak na to, że termin ten wcale nie musi być ostateczny, a niektórzy przedstawiciele branży spodziewają się kolejnych opóźnień.
Taką informacją podzielił się Tom Henderson, branżowy dziennikarz i insider, w najnowszym odcinku podcastu Insider Gaming. Jego zdaniem premiera Grand Theft Auto VI może zostać przesunięta o kilka miesięcy – na przykład na jesień 2026 roku – aby wprowadzić dodatkowe poprawki. Wspomina on o perfekcjonizmie Rockstar Games i chęci stworzenia ogromnej, dopracowanej produkcji. Dodaje też, że ewentualne opóźnienie mogłoby zostać ogłoszone w listopadzie, podczas publikowania raportu finansowego.
Warto przypomnieć, że jakiś czas temu Strauss Zelnick, prezes Take-Two Interactive, został zapytany o to, czy majowa premiera GTA VI jest pewna. Nie dał stuprocentowej gwarancji, zamiast tego stwierdził jedynie, że są na to „duże szanse”.
Grand Theft Auto 6 bez dalszych opóźnień? Prezes Take Two odpowiada
Źródło: x.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
15
wrz
LEGO Voyagers
15
wrz
Humane
17
wrz
Mass Effect: Gra Planszowa
18
wrz
Dying Light: The Beast
18
wrz
Mort
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1981, kończy 44 lat
ur. 1952, kończy 73 lat
ur. 1985, kończy 40 lat
ur. 1996, kończy 29 lat
ur. 1985, kończy 40 lat