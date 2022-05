Prezes Netflixa broni Dave'a Chappelle'a i wolności słowa na platformie

fot. youtube - Netflix Is A Joke

Jeden z prezesów generalnych Netfliksa - Ted Sarandos - w wywiadzie dla New York Times ponownie stanął w obronie wolności artystycznej, wspierając komików Dave'a Chappelle'a i Ricky'ego Gervaisa. Obaj komediowi artyści spotkali się z krytyką na temat ich żartów z osób transpłciowych. W wyniku kontrowersji związanych z programem Chappelle'a w ramach protestu kilku pracowników odeszło z Netfliksa. Sarandos przyznał, że ta reakcja go zaskoczyła, ale nie zawahał się wesprzeć stand-upera. Dodał, że jedynym sposobem, w jaki komicy mogą dowiedzieć się, co jest dopuszczalne w ich żartach, jest przekroczenie granicy raz na jakiś czas. Stwierdził, że dla kultury amerykańskiej bardzo ważna jest swoboda wypowiedzi, bo "jeśli pojawi się cenzura w USA to jak będą bronić swoich treści na Bliskim Wschodzie?".

Tworzymy nasze programy dla wielu różnych ludzi, którzy mają różne opinie, gusta i style, a jednak nie robimy wszystkiego dla wszystkich. Chcemy czegoś dla wszystkich, ale nie wszystko będzie dla wszystkich.

Sarandos przyznał, że wsparcie Chappelle'a nie było dla niego trudne w tym przypadku i było okazją do przetestowania swoich zasad. Dodał również:

Nikt nie powiedziałby, że to, co robi, nie jest przemyślane ani mądre. Po prostu się z nim nie zgadzasz.

Kilka dni po tym jak Dave Chappelle został zaatakowany na scenie w Hollywood Bowl podczas festiwalu Netflix Is a Joke, platforma streamingowa wydała oświadczenie, które podsumowuje słowami, że "jeśli jest wam trudno wspierać nasze treści, Netflix może nie być dla was najlepszym miejscem". Sarandosa zdziwiło to, że to stwierdzenie poparli konserwatyści, bo "kiedyś był to bardzo liberalny problem, więc żyjemy w interesujących czasach”.

Prezes nie odniósł się bezpośrednio do kontrowersji związanych z programem komediowym Ricky'ego Gervaisa i jego żartów z transpłciowości. Sarandos powiedział, że jego uwagi w związku z Chappellem odnoszą się też do tego komika.