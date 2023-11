David Holmes: Chłopiec, który przeżył - zwiastun. Poruszająca historia kaskadera

fot. materiały prasowe

David Holmes: Chłopiec, który przeżył to dokument wyprodukowany przez HBO i Sky, którego producentem jest również gwiazda serii o młodym czarodzieju, Daniel Radcliffe. Produkcja opowie historię tytułowego Davida Holmesa, dublera i kaskadera, który podczas kręcenia jednego z filmów doznał tragicznego wypadku, przez który jest od tamtego czasu sparaliżowany od pasa w dół.

David Holmes: Chłopiec, który przeżył - zwiastun

David Holmes: Chłopiec, który przeżył - o czym?

Zwiastun zapowiada poruszającą opowieść o człowieku, który przeżył tragiczny wypadek mający wpływ na resztę jego życia. David Holmes był kaskaderem i dublerem Daniela Radcliffe'a już od czasów pierwszej części, a z biegiem lat obaj zaczęli się blisko przyjaźnić. Jak wynika ze zwiastuna Holmes od zawsze pragnął być kaskaderem i być w centrum akcji. Ich współpraca potrwała aż do Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część I, kiedy to David doznał tragicznego urazu. Historia przedstawi kulisy nie tylko samego wypadku, ale całego życia poszkodowanego kaskadera wraz z jego poznaniem Radcliffe'a i rozwojem ich znajomości. Dokument pokaże aktualne realia życia Holmesa i to jak ten nadal nie przestaje czerpać radości z życia, stanowiąc tym inspirację dla innych.

David Holmes: Chłopiec, który przeżył swoją premierę będzie miał 15 listopada 2023 roku na antenie HBO oraz na platformie Max.