David Ramsey wraca do Arrowverse. Aktor zajmie się także reżyserią

The CW

David Ramsey wcielał się do tej pory w postać Johna Diggle'a w serialu Arrow. Teraz portal Deadline informuje, że odtwórca roli przyjaciela Oliviera Queena powróci do serialowego uniwersum The CW.

Według przedstawionego raportu, Ramsey ma powtórzyć swoją rolę w epizodach różnych seriali The CW. Pojawi się jako Diggle w Superman & Lois, Supergirl, Flash oraz Batwoman. Ponadto aktor zagra zupełnie nową postać w produkcji Legends of Tomorrow. Co więcej, stanie również za kamerą i wyreżyseruje odcinki, w których wystąpi gościnnie. Fani rozpoczęli spekulacje zwłaszcza na temat nowej roli w Legends of Tomorrow, ale na efekty ponownego udziału Ramseya musimy jeszcze poczekać.

The CW