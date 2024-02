Ghost Rider z własnym filmem w MCU? Marvel ma szukać wielkiej gwiazdy do roli głównej

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

Reklama

Od wielu miesięcy w sieci pojawiają się spekulacje, że Ghost Rider w wersji Johnny'ego Blaze'a doczeka się samodzielnej produkcji w MCU. Początkowo zakładano, że będzie to serial, który zadebiutuje na platformie Disney+, jednak w ostatnim czasie w tym kontekście coraz częściej mówi się o filmie kinowym. Najnowsze rewelacje w całej sprawie przynosi scooper MyTimeToShineHello, który systematycznie raczy nas sprawdzonymi informacjami.

Według jego źródeł szef Marvel Studios, Kevin Feige, "zadecydował", że film o Ghost Riderze faktycznie powstanie. W tytułowej roli na ekranie ma pojawić się "pierwszoligowa gwiazda Hollywood", choć żadne nazwiska nie zostały ujawnione. Co ciekawe, w tej samej produkcji na ekranie ponownie wystąpi Sacha Baron Cohen - zgodnie z ostatnimi spekulacjami w serialu Ironheart wcieli się on w Mefisto (nie jest wykluczone, że to także ta postać jest nowym właścicielem wieży Avengers).

We wszystkich pogłoskach na temat potencjalnego filmu Ghost Rider pojawia się ta sama informacja - Marvel przymierza się do przedstawienia historii Blaze'a, a nie innych inkarnacji postaci: Robbiego Reyesa czy Danny'ego Ketcha.

Marvel - najpotężniejsze postacie MCU. Nowy, zaktualizowany ranking

45. Ronan Oskarżyciel - Jeden z najlepszych taktyków w całym uniwersum, jako członek rasy Kree obdarzony nadludzką siłą, wytrzymałością i szybkością. Doświadczony wojownik, geniusz na poziomie intelektualnym. O jego pozycji na liście przesądza zdolność posługiwania się Kamieniem Mocy.