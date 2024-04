Nowe uniwersum w DC Comics? Nowa plotka wskazuje na inspiracje Marvelem i jego Ultimate Universe

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

DC

Reklama

W świecie branży komiksowej nie jest niczym nowym robienie kolejnych rebootów i zmian, które wzbudziłyby zainteresowanie czytelników i skłoniły do zakupienia kolejnych zeszytów. O dużym, komiksowym wydarzeniu, które miałoby się stać w stajni DC mówiono już od jakiegoś czasu, a pierwsze szczegóły na ten temat zdradził Bleeding Cool.

Nowe uniwersum w DC Comics?

Wedle nowych doniesień DC byłoby zainteresowane nie tyle zrebootowaniem po raz kolejny swojego komiksowego uniwersum, a stworzeniem drugiego, oddzielnego, na wzór świata i serii Ultimate z poletka Marvel Comics. Oznaczałoby to możliwość opowiedzenia historii superbohaterów na nowo, bez zbędnego bagażu i wieloletniej historii, która się za nimi ciągnęła. Byłby to świeży, czysty start dla tych wersji postaci, które mogłyby się znacznie różnić od tego, do czego przyzwyczaili się czytelnicy. To nowe uniwersum DC miałoby się nazywać Absolute Comics, ale używano też sformułowania All-In. Temu przedsięwzięciu miałby przewodzić Scott Snyder, wieloletni scenarzysta komiksów m.in. z Batmanem.

Nie oznacza to wstrzymania sprzedaży głównej serii. Według Bleeding Cool nowe uniwersum będzie powstawało i trwało u boku tego, które już istnieje, a którego historie i zespoły pracujące nad poszczególnymi bohaterami, pozostaną bez większych zmian. Nie będzie żadnego resetu w głównym uniwersum.

Bleeding Cool nazywa ten plan próbą zrobienia New 52 na nowo, ale lepiej niż poprzednio. Celem DC All-In jest przede wszystkim zaprezentowanie fanom czegoś nowego, świeżego i odważnego, co jednocześnie nie eliminuje tego wszystkiego, co zdążyli już pokochać. Na więcej informacji należy czekać do San Diego Comic-Con, gdzie może pojawić się więcej doniesień.