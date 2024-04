Zack Snyder twierdzi, że niektórzy fani DC mają wyprane mózgi. Czy kontynuowałby Ligę Sprawiedliwości w formie animacji?

fot. materiały promocyjne

DCEU już jakiś czas temu trafiło do kosza, a na horyzoncie jawi się nowe uniwersum tworzone przez Jamesa Gunna i Petera Safrana. Nie oznacza to jednak, że fani szczególnie Zacka Snydera złożyli broń. Ruch, który razem z reżyserem doczekał się zrealizowania jego oryginalnej wizji na Ligę Sprawiedliwości dzięki Lidze Sprawiedliwości Zacka Snydera, nadal jest żywy i oczekuje stworzenia kontynuacji tamtej produkcji. Sam Snyder wyraża takie chęci już od dawna, samemu w tamtym filmie kładąc podwaliny pod następne produkcje, chociaż wiedział, że to jego łabędzi śpiew w tym uniwersum. Reżyser ostatnio zapytany o możliwość kontynuowania swojego uniwersum w postaci komiksów lub animacji, odpowiedział:

Oczywiście, że tak. To byłoby fajne. To byłoby super.

Zack Snyder twierdzi, że niektórzy fani DC mają wyprane mózgi

Twórca, który często spotykał się z zarzutami fanów z powodu tego, że Batman i Superman zabijali w jego filmach, a nie robili tego w komiksach, wypowiedział się również w tej kwestii:

Nie dziwi mnie ta reakcja, bo niektórzy ludzie mają wyprane mózgi przez skrawek materiału źródłowego, który nie jest zgodny z prawdziwym kanonem. To jest w porządku. Oni odbywają swoją podróż.